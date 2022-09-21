https://sputnikarabic.ae/20220921/بايدن-يغير-خطابه-أمام-الأمم-المتحدة-في-اللحظات-الأخيرة-بعد-تصريحات-بوتين-1068054278.html
بايدن يغير خطابه أمام الأمم المتحدة في اللحظات الأخيرة بعد تصريحات بوتين
بايدن يغير خطابه أمام الأمم المتحدة في اللحظات الأخيرة بعد تصريحات بوتين
أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، تغييرات في اللحظة الأخيرة اليوم الأربعاء على الخطاب المقرر أن يلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T14:16+0000
2022-09-21T14:16+0000
2022-09-21T14:16+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
جو بايدن
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واشنطن- سبوتنيك. ونقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية عن مساعدين في البيت الأبيض قولهم إن ذلك جاء بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية في البلاد اليوم.من المقرر أن تبدأ كلمة الرئيس الأمريكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في تمام الساعة 10:35 صباحا بالتوقيت الشرقي (02:35 مساء بتوقيت غرينتش/ 05:35 مساء بتوقيت موسكو) اليوم الأربعاء.في وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين في كلمة موجهة للشعب الروسي، التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط، والتي قال إنها ستبدأ من الأربعاء 21 سبتمبر/ أيلول الجاري.وقال الرئيس بوتين: "نحن نتحدث عن التعبئة الجزئية، أي أن المواطنين الموجودين حاليا في الاحتياط، وقبل كل شيء، أولئك الذين خدموا في القوات المسلحة، ولديهم تخصصات عسكرية معينة وخبرة ذات صلة، سيخضعون للخدمة العسكرية".وأكد بوتين أن الغرب تجاوز كل الخطوط، وأن السياسيين غير المسؤولين يتحدثون عن إمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية ومعدات لضرب روسيا.وقال إن جميع وسائل التدمير، بما في ذلك الأسلحة النووية، ستستخدم في حالة تهديد وحدة أراضي روسيا، وهذه ليست مجرد خدعة. كما خاطب الرئيس أولئك الذين يحاولون ابتزاز الاتحاد الروسي بالأسلحة النووية قائلا: "حركة الرياح يمكن أن تتحول نحوهم".وحدد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الأربعاء، أن روسيا لديها موارد تعبئة قوامها 25 مليون شخص خدموا في الجيش ولديهم خبرة قتالية، فيما تتطلب التعبئة الجزئية نحو 1% من هذا العدد، أو ما قدره 300 ألف جندي احتياطي.
https://sputnikarabic.ae/20220921/بوتين-يعلن-التعبئة-الجزئية-لقوات-الاحتياط-1068029291.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, جو بايدن
بايدن يغير خطابه أمام الأمم المتحدة في اللحظات الأخيرة بعد تصريحات بوتين
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أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، تغييرات في اللحظة الأخيرة اليوم الأربعاء على الخطاب المقرر أن يلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واشنطن- سبوتنيك
. ونقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية عن مساعدين في البيت الأبيض قولهم إن ذلك جاء بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية في البلاد اليوم.
من المقرر أن تبدأ كلمة الرئيس الأمريكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في تمام الساعة 10:35 صباحا بالتوقيت الشرقي (02:35 مساء بتوقيت غرينتش/ 05:35 مساء بتوقيت موسكو) اليوم الأربعاء.
في وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين في كلمة موجهة للشعب الروسي، التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط
، والتي قال إنها ستبدأ من الأربعاء 21 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وقال الرئيس بوتين: "نحن نتحدث عن التعبئة الجزئية، أي أن المواطنين الموجودين حاليا في الاحتياط، وقبل كل شيء، أولئك الذين خدموا في القوات المسلحة، ولديهم تخصصات عسكرية معينة وخبرة ذات صلة، سيخضعون للخدمة العسكرية".
وأكد بوتين أن الغرب تجاوز كل الخطوط، وأن السياسيين غير المسؤولين يتحدثون عن إمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية ومعدات لضرب روسيا.
وقال إن جميع وسائل التدمير، بما في ذلك الأسلحة النووية، ستستخدم في حالة تهديد وحدة أراضي روسيا
، وهذه ليست مجرد خدعة. كما خاطب الرئيس أولئك الذين يحاولون ابتزاز الاتحاد الروسي بالأسلحة النووية قائلا: "حركة الرياح يمكن أن تتحول نحوهم".
وحدد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الأربعاء، أن روسيا لديها موارد تعبئة قوامها 25 مليون شخص خدموا في الجيش ولديهم خبرة قتالية، فيما تتطلب التعبئة الجزئية نحو 1% من هذا العدد، أو ما قدره 300 ألف جندي احتياطي.