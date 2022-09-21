بعد إعلان التعبئة الجزئية.. الكرة في ملعب الغرب

"بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، بما في ذلك المحادثات في اسطنبول، كان رد فعل ممثلي كييف إيجابيا للغاية على مقترحاتنا، وهذه المقترحات تتعلق في المقام الأول بضمان أمن روسيا ومصالحنا. ولكن من الواضح أن الحل السلمي لم يناسب الغرب، لذلك، بعد التوصل إلى حلول وسط معينة، تلقت كييف أمرا مباشرا لتقويض جميع ما تم الاتفاق عليه. بدأ ضخ المزيد من الأسلحة لأوكرانيا بينما سمح نظام كييف لدخول عصابات جديدة من المرتزقة والقوميين الأجانب، ووحدات عسكرية مدربة وفقًا لمعايير الناتو وتحت القيادة الفعلية للمستشارين الغربيين. في الوقت نفسه، تم تعزيز نظام القمع في جميع أنحاء أوكرانيا ضد مواطنيها، والذي تأسس فور الانقلاب المسلح في عام 2014. إن سياسة التخويف والإرهاب والعنف تتخذ أشكالا همجية و رهيبة. أريد أن أؤكد أننا نعلم أن غالبية الناس الذين يعيشون في الأراضي المحررة من النازيين الجدد، كأراضي نوفوروسيا التاريخية، لا يريدون أن يكونوا تحت نير نظام النازيين الجدد. ففي زابوروجيه، و منطقة خيرسون، وفي لوغانسك ودونيتسك، رأوا ويرون الفظائع التي يرتكبها النازيون الجدد في المناطق المحتلة من منطقة خاركوف. ورثة بانديرا والنازيون يقتلون الناس ويعذبونهم ويسجنونهم ويصفُّون الحسابات معهم ويقمعون ويعذبون المدنيين.عاش أكثر من سبعة ملايين ونصف المليون شخص في مناطق دونيتسك ولوغانسك الشعبية وزابوروجيه وخيرسون قبل اندلاع الأعمال القتالية. أُجبر الكثير منهم على مغادرة منازلهم ليصبحوا لاجئين. وأولئك الذين بقوا - حوالي خمسة ملايين شخص - يتعرضون اليوم لنيران المدفعية والصواريخ من مقاتلي النازيين الجدد. لقد قصفوا المستشفيات والمدارس ويخططون لهجمات إرهابية ضد المدنيين. نحن لا نستطيع وليس لدينا الحق الأخلاقي في تسليم الأشخاص القريبين منا ليقتلهم الجلادون وليس أمامنا إلا أن نستجيب لرغبتهم الصادقة في تقرير مصيرهم. وبناء عليه قررت برلمانات جمهوريات دونباس الشعبية، وكذلك الإدارات العسكرية والمدنية لمنطقتي خيرسون وزابوروجيه، إجراء استفتاءات حول مستقبل هذه المناطق، وتوجهت إلينا في روسيا بطلب الدعم لهذه الخطوة".