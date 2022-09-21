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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220921/بوتين-سيادة-روسيا-ضمانة-لحرية-جميع-مواطنيها-والسلطات-تخدم-الشعب-فقط-1068061584.html
بوتين: سيادة روسيا ضمانة لحرية جميع مواطنيها والسلطات تخدم الشعب فقط
بوتين: سيادة روسيا ضمانة لحرية جميع مواطنيها والسلطات تخدم الشعب فقط
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن السيادة الوطنية ضمان لحرية كل مواطن روسي، مؤكداً أن السلطات المسؤولة والقوية ستخدم فقط الشعب. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T16:48+0000
2022-09-21T16:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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فيليكي نوفغورود - سبوتنيك. وقال بوتين، في حفل مكرس للذكرى 1160 لولادة الدولة الروسية: "السيادة [الوطنية] ضمان لحرية الجميع، وحسب تقاليدنا وأعرافنا، لا يمكن للمرء أن يشعر بالحرية حقاً، إن لم يكن شعبه ووطنه وروسيا ككل، أحرارًا. السلطة المسؤولة والقوية في دولتنا، ستخدم الشعب الروسي فقط، وإن دعمه في المسائل الأساسية للأجندة المحلية والخارجية- ضمان التنمية الناجحة والآمنة لبلدنا، كأحد مراكز العالم الذي يتشكل الآن، وهو عالم متعدد الأقطاب وأكثر عدالة".هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة متلفزة وجهها صباح اليوم للشعب الروسي، التعبئة الجزئية في قوات الاحتياط ولمن لديهم الخبرة القتالية، مؤكداً أن هذا القرار، يهدف لحماية روسيا وسيادتها وسلامتها.وأوضح بوتين، أن الأهداف الرئيسية للعملية الخاصة في دونباس لم تتغير.وكان بوتين قد أكد، في وقت سابق، أن الهدف من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، هو حماية المدنيين، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، بالإضافة لنزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20220921/بوتين-يتحدث-عن-تأثير-العقوبات-الغربية-1068052088.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

بوتين: سيادة روسيا ضمانة لحرية جميع مواطنيها والسلطات تخدم الشعب فقط

16:48 GMT 21.09.2022
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/Pool / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 7 سبتمبر 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 7 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/Pool
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن السيادة الوطنية ضمان لحرية كل مواطن روسي، مؤكداً أن السلطات المسؤولة والقوية ستخدم فقط الشعب.
فيليكي نوفغورود - سبوتنيك. وقال بوتين، في حفل مكرس للذكرى 1160 لولادة الدولة الروسية: "السيادة [الوطنية] ضمان لحرية الجميع، وحسب تقاليدنا وأعرافنا، لا يمكن للمرء أن يشعر بالحرية حقاً، إن لم يكن شعبه ووطنه وروسيا ككل، أحرارًا. السلطة المسؤولة والقوية في دولتنا، ستخدم الشعب الروسي فقط، وإن دعمه في المسائل الأساسية للأجندة المحلية والخارجية- ضمان التنمية الناجحة والآمنة لبلدنا، كأحد مراكز العالم الذي يتشكل الآن، وهو عالم متعدد الأقطاب وأكثر عدالة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
بوتين يتحدث عن تأثير العقوبات الغربية
13:49 GMT
هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة متلفزة وجهها صباح اليوم للشعب الروسي، التعبئة الجزئية في قوات الاحتياط ولمن لديهم الخبرة القتالية، مؤكداً أن هذا القرار، يهدف لحماية روسيا وسيادتها وسلامتها.
وأوضح بوتين، أن الأهداف الرئيسية للعملية الخاصة في دونباس لم تتغير.
وكان بوتين قد أكد، في وقت سابق، أن الهدف من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، هو حماية المدنيين، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، بالإضافة لنزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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