https://sputnikarabic.ae/20220921/بوتين-يتحدث-عن-تأثير-العقوبات-الغربية-1068052088.html
بوتين يتحدث عن تأثير العقوبات الغربية
بوتين يتحدث عن تأثير العقوبات الغربية
لفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانتباه إلى تأثير العقوبات الغربية، التي أجبرت المصنعين الروس "الكسالى" على الانخراط في التطورات المحلية. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T13:49+0000
2022-09-21T13:49+0000
2022-09-21T13:49+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين خلال اجتماع مع قادة كليات الهندسة الرائدة وشركائهم: "لا يفهم مَن يريد لنا الشر حتى ما فعلوه: أجبرونا على تطوير منتج الذكاء الاصطناعي الخاص".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين يتحدث عن تأثير العقوبات الغربية
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لفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانتباه إلى تأثير العقوبات الغربية، التي أجبرت المصنعين الروس "الكسالى" على الانخراط في التطورات المحلية.
وقال بوتين خلال اجتماع مع قادة كليات الهندسة الرائدة وشركائهم: "لا يفهم مَن يريد لنا الشر حتى ما فعلوه: أجبرونا على تطوير منتج الذكاء الاصطناعي الخاص".