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https://sputnikarabic.ae/20220921/بوتين-يتحدث-عن-تأثير-العقوبات-الغربية-1068052088.html
بوتين يتحدث عن تأثير العقوبات الغربية
بوتين يتحدث عن تأثير العقوبات الغربية
لفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانتباه إلى تأثير العقوبات الغربية، التي أجبرت المصنعين الروس "الكسالى" على الانخراط في التطورات المحلية. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T13:49+0000
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روسيا
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين خلال اجتماع مع قادة كليات الهندسة الرائدة وشركائهم: "لا يفهم مَن يريد لنا الشر حتى ما فعلوه: أجبرونا على تطوير منتج الذكاء الاصطناعي الخاص".
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روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين يتحدث عن تأثير العقوبات الغربية

13:49 GMT 21.09.2022
© Sputnik . Алексей Куденко / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© Sputnik . Алексей Куденко
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لفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانتباه إلى تأثير العقوبات الغربية، التي أجبرت المصنعين الروس "الكسالى" على الانخراط في التطورات المحلية.
وقال بوتين خلال اجتماع مع قادة كليات الهندسة الرائدة وشركائهم: "لا يفهم مَن يريد لنا الشر حتى ما فعلوه: أجبرونا على تطوير منتج الذكاء الاصطناعي الخاص".
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