https://sputnikarabic.ae/20220921/بوتين-يعلن-التعبئة-ويقول-إن-الغرب-تجاوز-كل-الحدود-الممكنة-1068054717.html

بوتين يعلن التعبئة ويقول إن الغرب تجاوز كل الحدود الممكنة

بوتين يعلن التعبئة ويقول إن الغرب تجاوز كل الحدود الممكنة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن كييف كانت جاهزة في البداية للمفاوضات لكن تم إعطاؤها أمرا مباشرا بعرقلة جميع الاتفاقات. 21.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-21T14:41+0000

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2022-09-21T14:41+0000

عالم سبوتنيك

راديو

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21~9 Sputnik World بوتين يعلن التعبئة ويقول إن الغرب تجاوز كل الحدود الممكنة

وأعلن الرئيس بوتين التعبئة الجزئية من قوات الاحتياط وممن يمتلكون الخبرة في القتال، وأشار إلى أن أنشطة التعبئة تبدأ من اليوم 21 سبتمبر 2022 .وأضاف الرئيس الروسي أنه عندما تتعرض نزاهتها الإقليمية للتهديد، فإن روسيا تستخدم جميع الوسائل المتاحة، فهذه ليست خدعة.وأضاف بوتين أن الغرب يسعى بكل قوته للحفاظ على هيمنته، ولهذا يحاول منع أي مراكز تنمية مستقلة ذات سيادة من أجل الاستمرار في فرض إرادتهم بشكل فاضح على البلدان والشعوب الأخرى، وغرس قيمهم الزائفة".وأشار بوتين إلى تصريحات بعض ممثلي دول الناتو حول إمكانية استخدام أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية ضد روسيا. ووجه بوتين رسالة إلى أولئك الذين يسمحون لأنفسهم بمثل هذه التصريحات فيما يتعلق بروسيا، مؤكدا أن روسيا لديها أيضًا وسائل تدمير مختلفة، وفي بعض المكونات أكثر حداثة من تلك الموجودة في دول الناتو".وأضاف الحمروني أن كل ما قيل من الأطراف الغربية خاصة الأمريكية والبريطانية فكانت تلمح إلى الابتزاز النووي أو حتى ضرب مواقع نووية لتوريط الجانب الروسي في هذه المسألة .. وهو الآن تصعيد ليس بالمعنى السياسي وإنما بالمعنى العسكري والتقني فنحن أمام تطورات دقيقة والرئيس بوتين كان جادا في خطابه ومن حقه أن يواجه التهديد الغربي ..إعلان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعة خيرسون وزابوروجيه عن إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيامن جانبه قال روديون ميروشنيك، رئيس مكتب تمثيل جمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا، إن الجمهورية ستناشد الدول الأجنبية غير المنحازة للوضع في الجمهورية لإرسال مراقبين إلى الاستفتاء حول الانضمام إلى روسيا الاتحادية.وأعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، بأن مقاطعة زابوروجيه المحررة ستعلن استقلالها ضمن الحدود الإدارية القائمة بعد نتائج استفتاء الانضمام الى روسيا.وأضاف بورفيوف أن الواقع الآن يتحدث عن أربع مناطق للاستفتاء وبالنسبة للمستقبل ربما يريد الانضمام إلى روسيا من الأقاليم الأخرى فإن ذلك سوف يتحدد بالأوضاع العسكرية قبل كل شيء. وبالفعل اللجان المكلفة على أراضي الاستفتاء في المدن الكبيرة تم تشكيلها من أبناء تلك المناطق والأهالي هناك ويقومون بتدبير الأمور ليتحقق الاستفتاء بشكل منظم.إيران تصدر سندات ملكية رسمية خاصة بجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المتنازع عليها مع الإماراتفي تحول كبير للصراع الإيراني الإماراتي على الجزر المتنازع عليها في الخليج العربي، قامت طهران بإصدار سندات ملكية رسمية" بتلك الجزر بمعنى أن أوراق العقار الخاصة فيها باتت في الدوائر الرسمية الايرانية المعنية حيث اصبحت اراضي ايرانية رسمية.وتعود الأزمة الإيرانية الإماراتية بشأن الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى إلى فترة انسحاب الاحتلال البريطاني من الإمارات العربية فقامت إيران عام 1971، بالسيطرة عليها.وأعلنت في فبراير/ شباط الماضي عن افتتاح أول مطار رسمي في جزيرة طنب الكبرى بحضور قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، كما سيّرت أول رحلة بين طهران ومطار طنب الكبرى في خطوة قال تنكسيري إنها ستؤدي إلى تنشيط حركة التجارة في هذه المنطقة، وتعزيز مستوى الأمن المستدام بمياه الخليج.وأضافت الجندي أنه في حال تأكيد الخبر رسميا فإن إيران بذلك تحاول التأكيد على أن استعادة علاقاتها الدبلوماسية مع دول الجوار لا تعني أنها ستبدل سياساتها التي أدت للخلافات الموجودة أساسا حاليا، وهو ما سيمثل هزة في مسار بناء الثقة بين دول الخليج وإيران.

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