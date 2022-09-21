بوتين يلقي خطابا حول الوضع في أوكرانيا

06:21 GMT 21.09.2022
بوتين يحذر الذين يحاولون ابتزاز روسيا بالأسلحة النووية: قد تنقلب الرياح في اتجاههم
06:17 GMT 21.09.2022
بوتين: عندما تتعرض روسيا للتهديد سنستخدم جميع الوسائل المتاحة
06:16 GMT 21.09.2022
بوتين: روسيا تدعم استفتاء دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء إن روسيا ستدعم القرار الذي سيتخذه سكان دونباس وزابوروجيه وخيرسون.
وقال بوتين خلال كلمة متلفزة للشعب الروسي: "سوف ندعم القرار الذي سيتخذه غالبية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، بشأن مستقبلهم".
وقال بوتين خلال كلمة متلفزة للشعب الروسي: "سوف ندعم القرار الذي سيتخذه غالبية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، بشأن مستقبلهم".
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا تستطيع تسليم الأشخاص القريبين منها ليمزقهم الجلادون وعدم الاستجابة لرغبتهم في تحديد مصيرهم من خلال الاستفتاءات.
وشدد بوتين: "لا يمكننا، ليس لدينا أي حق أخلاقي في تسليم الأشخاص القريبين منا ليمزقهم الجلادون، ولا يسعنا إلا أن نستجيب لرغبتهم الصادقة في تقرير مصيرهم، فبرلمانا جمهوريتي دونباس الشعبية، وكذلك الإدارتان العسكرية -المدنية في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه قرروا إجراء استفتاء على مستقبل هذه الأراضي وتوجهوا إلينا، إلى روسيا، بطلب دعم مثل هذه الخطوة ".
وشدد بوتين: "لا يمكننا، ليس لدينا أي حق أخلاقي في تسليم الأشخاص القريبين منا ليمزقهم الجلادون، ولا يسعنا إلا أن نستجيب لرغبتهم الصادقة في تقرير مصيرهم، فبرلمانا جمهوريتي دونباس الشعبية، وكذلك الإدارتان العسكرية -المدنية في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه قرروا إجراء استفتاء على مستقبل هذه الأراضي وتوجهوا إلينا، إلى روسيا، بطلب دعم مثل هذه الخطوة ".
06:13 GMT 21.09.2022
بوتين: مرسوم التعبئة الجزئية ينص على إجراءات إضافية لدفاع الدولة
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المرسوم الخاص بالتعبئة الجزئية ينص على إجراءات إضافية لتنفيذ طلب الدفاع عن الدولة.
وأكد بوتين أنه سيتم استدعاء المواطنين الموجودين حاليًا في الاحتياط فقط للتعبئة الجزئية، وسيخضعون لتدريب عسكري إضافي، مع مراعاة تجربة العملية العسكرية الخاصة.
06:13 GMT 21.09.2022
بوتين: إجراءات التعبئة في روسيا ستبدأ في 21 سبتمبر
06:12 GMT 21.09.2022
بوتين: تم توقيع مرسوم التعبئة الجزئية
أيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقتراح وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إجراء تعبئة جزئية في البلاد ووقع المرسوم المقابل.
وقال اليوم الأربعاء "أرى أنه من الضروري دعم اقتراح وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة للقيام بتعبئة جزئية في روسيا الاتحادية". وأضاف بوتين أنه وقع المرسوم ذي الصلة. ستبدأ أنشطة التعبئة اليوم.
06:10 GMT 21.09.2022
بوتين: أهداف العملية الخاصة لم تتغير حيث تم تحرير جمهورية لوغانسك كليًا وجمهورية دونيتسك جزئيًا
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأهداف الرئيسية للعملية الخاصة لم تتغير، فقد تم تحرير جمهورية لوغانسك بالكامل تقريبًا من النازيين الجدد، ولا يزال القتال مستمرًا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال بوتين في خطاب موجه إلى الروس: "أهدافها الرئيسية، تحرير كامل أراضي دونباس، كانت ولا تزال على حالها. لقد تم تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل تقريبًا من النازيين الجدد. القتال في جمهورية دونيتسك الشعبية مستمر".
06:10 GMT 21.09.2022
بوتين: كييف تخلت عن التسوية في دونباس وأعلنت عن مزاعمها للحصول على أسلحة نووية وقد يتبع ذلك هجوم على شبه جزيرة القرم
06:09 GMT 21.09.2022
بوتين: بعد بدء العملية العسكرية الروسية ردت كييف بشكل إيجابي على عروض روسيا، لكن العالم لم يكن مناسبًا للغرب، وأمرت أوكرانيا بشكل مباشر لفسخ الاتفاقات
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أنه بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، ردت كييف بشكل إيجابي على مقترحاتروسيا، لكن الغرب لم يعجبه الحل السلمي، وأمر أوكرانيا مباشرة بعرقلة الاتفاقات.
وقال بوتين "بالفعل بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، بما في ذلك المحادثات في اسطنبول، كان رد فعل ممثلي كييف إيجابيا للغاية على مقترحاتنا".
وأشار إلى أن هذه المقترحات تتعلق في المقام الأول بأمن روسيا ومصالحها.
وقال بوتين: "لكن من الواضح أن الحل السلمي لم يناسب الغرب، لذلك، بعد التوصل إلى بعض التنازلات، حصلت كييف في الواقع على أمر مباشر بعرقلة جميع الاتفاقات، وبدأ في ضخ أوكرانيا بالأسلحة".
06:08 GMT 21.09.2022
بوتين: يجب أن يكون الوضع القانوني لمتطوعي دونباس والقوات الشعبية نفس وضع العسكريين الروس
06:06 GMT 21.09.2022
بوتين: الغرض من الغرب هو إضعاف روسيا وتقسيمها وتدميرها: يقولون بشكل مباشر أن عام 1991 كان من الممكن أن يقسم الاتحاد السوفيتي، والآن حان وقت روسيا الاتحادية
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء أن الغرب يحاول قمع مراكز التنمية المستقلة وذات السيادة، لتدمير بلادنا.
وقال خلال كلمة متلفزة إلى الشعب الروسي: "سنتحدث عن الخطوات الضرورية والعاجلة لحماية سيادة وأمن ووحدة أراضي روسيا، وعن دعم رغبة وإرادة مواطنينا في تقرير مستقبلهم وعن السياسة العدوانية لجزء من النخب الغربية، الذين يسعون بكل قوتهم للحفاظ على هيمنتهم، ولهذا يحاولون منع أي مراكز تنمية مستقلة ذات سيادة من أجل الاستمرار في فرض إرادتهم بشكل فاضح على البلدان والشعوب الأخرى، وغرس قيمهم الزائفة ".
وقال خلال كلمة متلفزة إلى الشعب الروسي: "سنتحدث عن الخطوات الضرورية والعاجلة لحماية سيادة وأمن ووحدة أراضي روسيا، وعن دعم رغبة وإرادة مواطنينا في تقرير مستقبلهم وعن السياسة العدوانية لجزء من النخب الغربية، الذين يسعون بكل قوتهم للحفاظ على هيمنتهم، ولهذا يحاولون منع أي مراكز تنمية مستقلة ذات سيادة من أجل الاستمرار في فرض إرادتهم بشكل فاضح على البلدان والشعوب الأخرى، وغرس قيمهم الزائفة ".
06:04 GMT 21.09.2022
06:03 GMT 21.09.2022
هذا العام، ألقى رئيس الدولة مرتين خطابات متلفزة. في أولهما، في 21 فبراير/شباط ، أعلن قراره بالاعتراف الفوري باستقلال وسيادة جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية. في الثاني، في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير، أعلن بوتين بدء عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس.