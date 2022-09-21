بوتين يلقي خطابا حول الوضع في أوكرانيا

بوتين: بعد بدء العملية العسكرية الروسية ردت كييف بشكل إيجابي على عروض روسيا، لكن العالم لم يكن مناسبًا للغرب، وأمرت أوكرانيا بشكل مباشر لفسخ الاتفاقات

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أنه بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، ردت كييف بشكل إيجابي على مقترحاتروسيا، لكن الغرب لم يعجبه الحل السلمي، وأمر أوكرانيا مباشرة بعرقلة الاتفاقات.

وقال بوتين "بالفعل بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، بما في ذلك المحادثات في اسطنبول، كان رد فعل ممثلي كييف إيجابيا للغاية على مقترحاتنا".

وأشار إلى أن هذه المقترحات تتعلق في المقام الأول بأمن روسيا ومصالحها.

وقال بوتين: "لكن من الواضح أن الحل السلمي لم يناسب الغرب، لذلك، بعد التوصل إلى بعض التنازلات، حصلت كييف في الواقع على أمر مباشر بعرقلة جميع الاتفاقات، وبدأ في ضخ أوكرانيا بالأسلحة".