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بوتين يوجه بإنتاج المواد المشمولة بالعقوبات محليا
بوتين يوجه بإنتاج المواد المشمولة بالعقوبات محليا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن لروسيا قاعدة فكرية يمكن من خلالها إنتاج السلع الخاضعة للعقوبات. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T13:18+0000
2022-09-21T13:18+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وأضاف بوتين خلال اجتماع مع قادة كليات الهندسة الرائدة وشركائهم: "جميع شركاتنا الكبيرة معتادة على الشراء، ولكن الآن، عندما لا يبيعونا، علينا أن نبتكر (السلع) بأنفسنا، والشيء الرئيسي هو أن لدينا قاعدة لنبتكر على أساسها، وهذا أولاً وقبل كل شيء القاعدة الفكرية".وأضاف أن فكرة إنشاء كليات الهندسة جاءت على وجه التحديد لتجميع القدرات الفكرية واحتياجات الشركات الرائدة من أجل تحقيق النجاح الذي تحتاجه الدولة.وأصدر بوتين، يوم أمس الثلاثاء في 21 أيلول/سبتمبر، توجيهات خلال اجتماع مع قادة مجمع صناعات الدفاع في روسيا بزيادة القدرات الإنتاجية لعدد من مؤسسات الدفاع، وتوفير الأسلحة والمعدات المطلوبة للقوات المسلحة الروسية.موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال اجتماع مع قادة مجمع صناعات الدفاع الروسي: "من الضروري زيادة القدرات الإنتاجية لعدد من مؤسسات صناعات الدفاع وتحديثها عند الضرورة".وأشار بوتين إلى أن هناك ضرورة لأن تقوم مؤسسات صناعات الدفاع إلى ضمان توفير الأسلحة والمعدات المطلوبة للقوات في أسرع وقت ممكن.
https://sputnikarabic.ae/20220921/برلماني-نمساوي-يصف-دعم-بلاده-لعقوبات-الاتحاد-الأوروبي-ضد-روسيا-بأنه-أمر-مشين-1068038933.html
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روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين يوجه بإنتاج المواد المشمولة بالعقوبات محليا

13:18 GMT 21.09.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن لروسيا قاعدة فكرية يمكن من خلالها إنتاج السلع الخاضعة للعقوبات.
وأضاف بوتين خلال اجتماع مع قادة كليات الهندسة الرائدة وشركائهم: "جميع شركاتنا الكبيرة معتادة على الشراء، ولكن الآن، عندما لا يبيعونا، علينا أن نبتكر (السلع) بأنفسنا، والشيء الرئيسي هو أن لدينا قاعدة لنبتكر على أساسها، وهذا أولاً وقبل كل شيء القاعدة الفكرية".
وأضاف أن فكرة إنشاء كليات الهندسة جاءت على وجه التحديد لتجميع القدرات الفكرية واحتياجات الشركات الرائدة من أجل تحقيق النجاح الذي تحتاجه الدولة.
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وأصدر بوتين، يوم أمس الثلاثاء في 21 أيلول/سبتمبر، توجيهات خلال اجتماع مع قادة مجمع صناعات الدفاع في روسيا بزيادة القدرات الإنتاجية لعدد من مؤسسات الدفاع، وتوفير الأسلحة والمعدات المطلوبة للقوات المسلحة الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال اجتماع مع قادة مجمع صناعات الدفاع الروسي: "من الضروري زيادة القدرات الإنتاجية لعدد من مؤسسات صناعات الدفاع وتحديثها عند الضرورة".
وأشار بوتين إلى أن هناك ضرورة لأن تقوم مؤسسات صناعات الدفاع إلى ضمان توفير الأسلحة والمعدات المطلوبة للقوات في أسرع وقت ممكن.
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