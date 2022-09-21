https://sputnikarabic.ae/20220921/بوريل-لا-ولن-نشارك-في-المواجهة-المباشرة-ضد-روسيا-1068067747.html
بوريل: "لا ولن" نشارك في المواجهة المباشرة ضد روسيا
بوريل: "لا ولن" نشارك في المواجهة المباشرة ضد روسيا
قال ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية، جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي، إن الاتحاد الأوروبي لن يشارك في النزاع في أوكرانيا، ولكنه سيواصل تقديم... 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T19:17+0000
2022-09-21T19:17+0000
2022-09-21T19:17+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأوضح بوريل: "لن يحدث هذا، نحن لا نشارك في الحرب ولن نشارك، لن نشارك مباشرة، ولكن سندعم أوكرانيا عسكريا وبالعقوبات الاقتصادية والشخصية (ضد روسيا)".وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، على تصريحات ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، الذي أعلن دعمه لفكرة إنشاء محكمة للروس في أوكرانيا، بأنه "لا يملك أي اعتبار في روسيا".وقال بيسكوف للصحفيين: "للأسف، لا يتمتع السيد بوريل بالسلطة واجبة الاتباع لدينا، كرئيس للدبلوماسية الأوروبية، وبخاصة فيما يتعلق بتصريحاته السابقة غير المقبولة".ودعا بوريل يوم أمس الثلاثاء في 21 سبتمبر/أيلول إلى إنشاء محكمة مستقلة تختص بالوضع في أوكرانيا.ونقلت صحيفة"بوليتيكو" الإسبانية تصريحات بوريل الذي قال إن "روسيا وأوكرانيا ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، لذلك قد يكون من المفيد إيجاد اختصاص قضائي خاص".
https://sputnikarabic.ae/20220921/الاتحاد-الأوروبي-يؤكد-أنه-ليس-طرفا-في-النزاع-بأوكرانيا-لكنه-يدعمها-1068040673.html
https://sputnikarabic.ae/20220921/أوروبا-تحمل-عبء-دعم-أوكرانيا-لبايدن-1068067366.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
بوريل: "لا ولن" نشارك في المواجهة المباشرة ضد روسيا
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قال ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية، جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي، إن الاتحاد الأوروبي لن يشارك في النزاع في أوكرانيا، ولكنه سيواصل تقديم المساعدة العسكرية لكييف، ويتابع سياسة العقوبات ضد روسيا.
وأوضح بوريل: "لن يحدث هذا، نحن لا نشارك في الحرب ولن نشارك، لن نشارك مباشرة، ولكن سندعم أوكرانيا عسكريا وبالعقوبات الاقتصادية والشخصية (ضد روسيا)".
وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، على تصريحات ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، الذي أعلن دعمه لفكرة إنشاء محكمة للروس في أوكرانيا، بأنه "لا يملك أي اعتبار في روسيا".
وقال بيسكوف للصحفيين: "للأسف، لا يتمتع السيد بوريل بالسلطة واجبة الاتباع لدينا، كرئيس للدبلوماسية الأوروبية، وبخاصة فيما يتعلق بتصريحاته السابقة غير المقبولة".
"وبالتالي فإننا نتعامل مع جميع تصريحاته، من الآن وصاعدا، وفقًا لذلك".
ودعا بوريل يوم أمس الثلاثاء في 21 سبتمبر/أيلول إلى إنشاء محكمة مستقلة تختص بالوضع في أوكرانيا.
ونقلت صحيفة"بوليتيكو
" الإسبانية تصريحات بوريل الذي قال إن "روسيا وأوكرانيا ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، لذلك قد يكون من المفيد إيجاد اختصاص قضائي خاص".