https://sputnikarabic.ae/20220921/بيسكوف-بوريل-لا-يملك-أي-اعتبار-في-روسيا-1068043047.html
بيسكوف: بوريل لا يملك أي اعتبار في روسيا
بيسكوف: بوريل لا يملك أي اعتبار في روسيا
علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، على تصريحات ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، الذي أعلن... 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T11:32+0000
2022-09-21T11:32+0000
2022-09-21T11:32+0000
روسيا
دميتري بيسكوف
الكرملين
أخبار روسيا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال بيسكوف للصحفيين: "للأسف، لا يتمتع السيد بوريل بالسلطة واجبة الاتباع لدينا، كرئيس الدبلوماسية الأوروبية، وبخاصة فيما يتعلق بتصريحاته السابقة غير المقبولة".ودعا بوريل يوم أمس الثلاثاء في 21 سبتمبر/أيلول إلى إنشاء محكمة مستقلة تختص بالوضع في أوكرانيا.ونقلت صحيفة "بوليتيكو" الإسبانية تصريحات بوريل الذي قال إن "روسيا وأوكرانيا ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، لذلك قد يكون من المفيد إيجاد اختصاص قضائي خاص".
https://sputnikarabic.ae/20220918/بوريل-أوكرانيا-هي-التي-يجب-أن-تحدد-شروط-إنهاء-النزاع-1067893452.html
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روسيا, دميتري بيسكوف, الكرملين, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, دميتري بيسكوف, الكرملين, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
بيسكوف: بوريل لا يملك أي اعتبار في روسيا
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علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، على تصريحات ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، الذي أعلن دعمه لفكرة إنشاء محكمة للروس في أوكرانيا، بأنه "لا يملك أي اعتبار في روسيا".
وقال بيسكوف للصحفيين: "للأسف، لا يتمتع السيد بوريل بالسلطة واجبة الاتباع لدينا، كرئيس الدبلوماسية الأوروبية، وبخاصة فيما يتعلق بتصريحاته السابقة غير المقبولة".
"وبالتالي فإننا نتعامل مع جميع تصريحاته، من الآن وصاعدا، وفقًا لذلك".
ودعا بوريل يوم أمس الثلاثاء في 21 سبتمبر/أيلول إلى إنشاء محكمة مستقلة تختص بالوضع في أوكرانيا.
ونقلت صحيفة "بوليتيكو
" الإسبانية تصريحات بوريل الذي قال إن "روسيا وأوكرانيا ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، لذلك قد يكون من المفيد إيجاد اختصاص قضائي خاص".