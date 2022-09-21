https://sputnikarabic.ae/20220921/بيسكوف-بوريل-لا-يملك-أي-اعتبار-في-روسيا-1068043047.html

بيسكوف: بوريل لا يملك أي اعتبار في روسيا

بيسكوف: بوريل لا يملك أي اعتبار في روسيا

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، على تصريحات ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، الذي أعلن... 21.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-21T11:32+0000

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2022-09-21T11:32+0000

روسيا

دميتري بيسكوف

الكرملين

أخبار روسيا اليوم

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وقال بيسكوف للصحفيين: "للأسف، لا يتمتع السيد بوريل بالسلطة واجبة الاتباع لدينا، كرئيس الدبلوماسية الأوروبية، وبخاصة فيما يتعلق بتصريحاته السابقة غير المقبولة".ودعا بوريل يوم أمس الثلاثاء في 21 سبتمبر/أيلول إلى إنشاء محكمة مستقلة تختص بالوضع في أوكرانيا.ونقلت صحيفة "بوليتيكو" الإسبانية تصريحات بوريل الذي قال إن "روسيا وأوكرانيا ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، لذلك قد يكون من المفيد إيجاد اختصاص قضائي خاص".

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روسيا, دميتري بيسكوف, الكرملين, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي