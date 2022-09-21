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تجفيف الفلفل الحار في سوريا
تجفيف الفلفل الحار في سوريا
يبدأ موسم تجفيف الفلفل الحار في إدلب السورية، بجمعه من الحقول في مناطق تم إنشاؤها خصيصًا بواسطة المنتجين، ليصبح بعد شهر جاهزًا للبيع. تشاهدون في ألبوم... 21.09.2022, سبوتنيك عربي
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фото, صور, وسائط متعددة, أخبار سوريا اليوم
фото, صور, وسائط متعددة, أخبار سوريا اليوم

تجفيف الفلفل الحار في سوريا

14:22 GMT 21.09.2022 (تم التحديث: 14:23 GMT 21.09.2022)
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يبدأ موسم تجفيف الفلفل الحار في إدلب السورية، بجمعه من الحقول في مناطق تم إنشاؤها خصيصًا بواسطة المنتجين، ليصبح بعد شهر جاهزًا للبيع. تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" مشاهد لجمع وتجفيف الفلفل الحار في بلدة محمبل.
© AFP 2022 / Aaref Watad

فتاة تنتشر فلفلا حارا محصودا ليجف في بلدة محمبل بريف إدلب الجنوبي شمال غربي سوريا، 19 سبتمبر 2022.

فتاة تنتشر فلفلا حارا محصودا ليجف في بلدة محمبل بريف إدلب الجنوبي شمال غربي سوريا، 19 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي
1/7
© AFP 2022 / Aaref Watad

فتاة تنتشر فلفلا حارا محصودا ليجف في بلدة محمبل بريف إدلب الجنوبي شمال غربي سوريا، 19 سبتمبر 2022.

© AFP 2022 / Aaref Watad

سوريون يفرزون حبات الفلفل الحار في بلدة محمبل بريف إدلب الجنوبي شمال غربي سوريا، 19 سبتمبر 2022.

سوريون يفرزون حبات الفلفل الحار في بلدة محمبل بريف إدلب الجنوبي شمال غربي سوريا، 19 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي
2/7
© AFP 2022 / Aaref Watad

سوريون يفرزون حبات الفلفل الحار في بلدة محمبل بريف إدلب الجنوبي شمال غربي سوريا، 19 سبتمبر 2022.

© AFP 2022 / Aaref Watadمشهد جوي يظهر سوريين يفرشون الفلفل الحار المحصود ليجف في بلدة محمبل بريف إدلب، سوريا 19 سبتمبر 2022.
مشهد جوي يظهر سوريين يفرشون الفلفل الحار المحصود ليجف في بلدة محمبل بريف إدلب، سوريا 19 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي
3/7
© AFP 2022 / Aaref Watad
مشهد جوي يظهر سوريين يفرشون الفلفل الحار المحصود ليجف في بلدة محمبل بريف إدلب، سوريا 19 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Aaref Watadفتاة سورية تحمل الفلفل الحار في بلدة محمبل بريف إدلب الجنوبي، سوريا 19 سبتمبر 2022.
فتاة سورية تحمل الفلفل الحار في بلدة محمبل بريف إدلب الجنوبي، سوريا 19 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي
4/7
© AFP 2022 / Aaref Watad
فتاة سورية تحمل الفلفل الحار في بلدة محمبل بريف إدلب الجنوبي، سوريا 19 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Aaref Watadمشهد من الجو يظهر سوريين يفرشون الفلفل الحار المحصود ليجف في بلدة محمبل بريف إدلب الجنوبي، سوريا 19 سبتمبر 2022.
مشهد من الجو يظهر سوريين يفرشون الفلفل الحار المحصود ليجف في بلدة محمبل بريف إدلب الجنوبي، سوريا 19 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي
5/7
© AFP 2022 / Aaref Watad
مشهد من الجو يظهر سوريين يفرشون الفلفل الحار المحصود ليجف في بلدة محمبل بريف إدلب الجنوبي، سوريا 19 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Aaref Watad

سوريون يفرزون حبات الفلفل الحار في بلدة محمبل بريف إدلب الجنوبي، شمال غربي سوريا، 19 سبتمبر 2022.

سوريون يفرزون حبات الفلفل الحار في بلدة محمبل بريف إدلب الجنوبي، شمال غربي سوريا، 19 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي
6/7
© AFP 2022 / Aaref Watad

سوريون يفرزون حبات الفلفل الحار في بلدة محمبل بريف إدلب الجنوبي، شمال غربي سوريا، 19 سبتمبر 2022.

© AFP 2022 / Aaref Watad

صورة من الجو تظهر فتاة سورية تنشر فلفلا حارا محصودا ليجف في بلدة محمبل بريف إدلب الجنوبي، شمال غربي سوريا، 19 سبتمبر 2022.

صورة من الجو تظهر فتاة سورية تنشر فلفلا حارا محصودا ليجف في بلدة محمبل بريف إدلب الجنوبي، شمال غربي سوريا، 19 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي
7/7
© AFP 2022 / Aaref Watad

صورة من الجو تظهر فتاة سورية تنشر فلفلا حارا محصودا ليجف في بلدة محمبل بريف إدلب الجنوبي، شمال غربي سوريا، 19 سبتمبر 2022.

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