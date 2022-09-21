https://sputnikarabic.ae/20220921/تراس-نثمن-دور-السعودية-في-تأمين-الإفراج-عن-5-بريطانيين-احتجزوا-شرقي-أوكرانيا-1068066913.html
تراس: نثمن دور السعودية في تأمين الإفراج عن 5 بريطانيين احتجزوا شرقي أوكرانيا
تراس: نثمن دور السعودية في تأمين الإفراج عن 5 بريطانيين احتجزوا شرقي أوكرانيا
ثمنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس دور السعودية في تأمين الإفراج عن 5 بريطانيين احتجزوا شرقي أوكرانيا. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T18:43+0000
2022-09-21T18:43+0000
2022-09-21T18:43+0000
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وقالت تراس في تغريدات بحسابها على تويتر: "نرحب بشدة بالأنباء التي تفيد بأن خمسة مواطنين بريطانيين محتجزين (..) في شرق أوكرانيا قد تمت إعادتهم بأمان، مما ينهي شهورا من عدم اليقين والمعاناة لهم ولعائلاتهم".وأضافت أنها تشكر السعودية على جهودها في تأمين الإفراج عن مواطنيها الخمسة ومساعدتهم.وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، وصل عشرة من أسرى الحرب الأجانب إلى المملكة العربية السعودية، بعد نجاح وساطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بين روسيا وأوكرانيا.وقالت الخارجية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس": "انطلاقاً من اهتمامات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء (..) تم الإفراج عن عشرة أسرى من مواطني المملكة المغربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، وجمهورية كرواتيا، حيث يأتي الإفراج عنهم في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا".وأضافت: "قامت الجهات المعنية في المملكة باستلامهم ونقلهم من روسيا إلى المملكة، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم".وأعربت الخارجية السعودية "عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لكل من حكومة روسيا الاتحادية وحكومة أوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما للجهود التي بذلها سمو ولي العهد للإفراج عن الأسرى".وقال مسؤول سعودي إنهم خمسة بريطانيين وأمريكيان وكرواتي ومغربي وسويدي.
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بريطانيا, السعودية, أخبار السعودية اليوم, روسيا
بريطانيا, السعودية, أخبار السعودية اليوم, روسيا
تراس: نثمن دور السعودية في تأمين الإفراج عن 5 بريطانيين احتجزوا شرقي أوكرانيا
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ثمنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس دور السعودية في تأمين الإفراج عن 5 بريطانيين احتجزوا شرقي أوكرانيا.
وقالت تراس في تغريدات بحسابها على تويتر: "نرحب بشدة بالأنباء التي تفيد بأن خمسة مواطنين بريطانيين محتجزين (..) في شرق أوكرانيا قد تمت إعادتهم بأمان، مما ينهي شهورا من عدم اليقين والمعاناة لهم ولعائلاتهم".
وأضافت أنها تشكر السعودية على جهودها في تأمين الإفراج عن مواطنيها الخمسة ومساعدتهم.
وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، وصل عشرة من أسرى الحرب
الأجانب إلى المملكة العربية السعودية، بعد نجاح وساطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بين روسيا وأوكرانيا.
وقالت الخارجية السعودية
في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس": "انطلاقاً من اهتمامات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء (..) تم الإفراج عن عشرة أسرى من مواطني المملكة المغربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، وجمهورية كرواتيا، حيث يأتي الإفراج عنهم في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا".
وأضافت: "قامت الجهات المعنية في المملكة باستلامهم ونقلهم من روسيا إلى المملكة، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم".
وأعربت الخارجية السعودية "عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لكل من حكومة روسيا الاتحادية وحكومة أوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما للجهود التي بذلها سمو ولي العهد للإفراج عن الأسرى".
وقال مسؤول سعودي إنهم خمسة بريطانيين وأمريكيان وكرواتي ومغربي وسويدي.