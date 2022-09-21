https://sputnikarabic.ae/20220921/تركيا-تعلن-مقتل-أحد-جنودها-في-شمال-العراق-1068055678.html
تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في شمال العراق
تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في شمال العراق
أعلنت الجيش التركي مقتل أحد جنوده وإصابة اثنين آخرين في هجوم مسلح بشمال العراق. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T14:46+0000
2022-09-21T14:46+0000
2022-09-21T14:46+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "الأناضول".وقال البيان، إنه نتيجة النيران التي أطلقها عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني على قاعدة عسكرية للجيش التركي في نطاق عملية "المخلب-القفل"، قتل العسكري محمد قره جام، وأصيب جنديان.وقدمت وزارة الدفاع تعازيها لأسرة العسكري والقوات المسلحة والشعب التركي عامة.وكانت أنقرة قد أطلقت، في نيسان/أبريل الماضي، عملية "المخلب -القفل"، ضد مواقع حزب العمال الكردستاني والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها أنقرة "كيانات إرهابية".وتقدم العراق، في تموز/يوليو الماضي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، في أعقاب اتهام بغداد لتركيا بقصف منتجع سياحي في محافظة دهوك شمالي البلاد، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.وعقد مجلس الأمن جلسة بناء على طلب العراق، حيث طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في كلمته، بإصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية، وتشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في قصف محافظة دهوك شمالي البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220918/تركيا-تعلن-تحييد-إرهابيين-في-ولاية-هكاري-1067890415.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم
أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم
تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في شمال العراق
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أعلنت الجيش التركي مقتل أحد جنوده وإصابة اثنين آخرين في هجوم مسلح بشمال العراق.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقال البيان، إنه نتيجة النيران التي أطلقها عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني على قاعدة عسكرية للجيش التركي في نطاق عملية "المخلب-القفل"، قتل العسكري محمد قره جام، وأصيب جنديان.
وقدمت وزارة الدفاع تعازيها لأسرة العسكري والقوات المسلحة والشعب التركي عامة.
وكانت أنقرة قد أطلقت، في نيسان/أبريل الماضي، عملية "المخلب -القفل"، ضد مواقع حزب العمال الكردستاني
والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها أنقرة "كيانات إرهابية".
وتقدم العراق، في تموز/يوليو الماضي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، في أعقاب اتهام بغداد لتركيا بقصف منتجع سياحي في محافظة دهوك شمالي البلاد، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.
وعقد مجلس الأمن جلسة بناء على طلب العراق، حيث طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في كلمته، بإصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية، وتشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في قصف محافظة دهوك شمالي البلاد.