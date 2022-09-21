https://sputnikarabic.ae/20220921/تضرر-خطوط-الكهرباء-ومعدات-الاتصالات-لوحدة-الطاقة-في-زابوروجيه-جراء-قصف-القوات-الأوكرانية--1068036433.html

تضرر خطوط الكهرباء ومعدات الاتصالات لوحدة الطاقة في زابوروجيه جراء قصف القوات الأوكرانية

تضرر خطوط الكهرباء ومعدات الاتصالات لوحدة الطاقة في زابوروجيه جراء قصف القوات الأوكرانية

أطلقت القوات الأوكرانية النار على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه وألحقت أضرارا بخط الطاقة عالي التوتر ومعدات الاتصالات لإحدى وحدات الطاقة. 21.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-21T09:12+0000

2022-09-21T09:12+0000

2022-09-21T09:12+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

محطة نووية

قصف

أخبار أوكرانيا

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وأفاد الخدمة الصحفية لإدارة إنرغودار، اليوم الأربعاء: "تم تسجيل الفجوات على بعد 100 متر من محيط محطة الطاقة النووية".وأكدت الإدارة أنه نتيجة لانفجار القذائف، حدث إغلاق مؤقت لمحول الوحدة والمحول الإضافي لوحدة الطاقة.في أوائل سبتمبر، زارت بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، برئاسة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، محطة زابوروجيه للطاقة النووية. وأصدرت المنظمة تقريرا نهائيا دعت فيه إلى وقف قصف المحطة ومحيطها، إذ قد يؤدي ذلك إلى إتلاف المعدات الحيوية وإطلاق مواد مشعة بشكل غير مقيد. ويعمل حاليا في المحطة ممثلان للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

https://sputnikarabic.ae/20220915/أوليانوف-لا-توجد-أهداف-عسكرية-فى-محطة-زابوروجيه-النووية-يمكن-أن-تبرر-القصف-الأوكراني-1067781836.html

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