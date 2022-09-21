https://sputnikarabic.ae/20220921/تضرر-خطوط-الكهرباء-ومعدات-الاتصالات-لوحدة-الطاقة-في-زابوروجيه-جراء-قصف-القوات-الأوكرانية--1068036433.html
تضرر خطوط الكهرباء ومعدات الاتصالات لوحدة الطاقة في زابوروجيه جراء قصف القوات الأوكرانية
تضرر خطوط الكهرباء ومعدات الاتصالات لوحدة الطاقة في زابوروجيه جراء قصف القوات الأوكرانية
أطلقت القوات الأوكرانية النار على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه وألحقت أضرارا بخط الطاقة عالي التوتر ومعدات الاتصالات لإحدى وحدات الطاقة. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T09:12+0000
2022-09-21T09:12+0000
2022-09-21T09:12+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
محطة نووية
قصف
أخبار أوكرانيا
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وأفاد الخدمة الصحفية لإدارة إنرغودار، اليوم الأربعاء: "تم تسجيل الفجوات على بعد 100 متر من محيط محطة الطاقة النووية".وأكدت الإدارة أنه نتيجة لانفجار القذائف، حدث إغلاق مؤقت لمحول الوحدة والمحول الإضافي لوحدة الطاقة.في أوائل سبتمبر، زارت بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، برئاسة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، محطة زابوروجيه للطاقة النووية. وأصدرت المنظمة تقريرا نهائيا دعت فيه إلى وقف قصف المحطة ومحيطها، إذ قد يؤدي ذلك إلى إتلاف المعدات الحيوية وإطلاق مواد مشعة بشكل غير مقيد. ويعمل حاليا في المحطة ممثلان للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
https://sputnikarabic.ae/20220915/أوليانوف-لا-توجد-أهداف-عسكرية-فى-محطة-زابوروجيه-النووية-يمكن-أن-تبرر-القصف-الأوكراني-1067781836.html
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روسيا, محطة نووية, قصف, أخبار أوكرانيا
روسيا, محطة نووية, قصف, أخبار أوكرانيا
تضرر خطوط الكهرباء ومعدات الاتصالات لوحدة الطاقة في زابوروجيه جراء قصف القوات الأوكرانية
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أطلقت القوات الأوكرانية النار على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه وألحقت أضرارا بخط الطاقة عالي التوتر ومعدات الاتصالات لإحدى وحدات الطاقة.
وأفاد الخدمة الصحفية لإدارة إنرغودار، اليوم الأربعاء: "تم تسجيل الفجوات على بعد 100 متر من محيط محطة الطاقة النووية".
وأكدت الإدارة أنه نتيجة لانفجار القذائف، حدث إغلاق مؤقت لمحول الوحدة والمحول الإضافي لوحدة الطاقة.
وتابعت: "بسبب فقدان الطاقة، اشتغل (بشكل طارئ) مولدا ديزل لأنظمة السلامة لضمان تشغيل مضخات تبريد الوقود. وبعد ساعة من القصف، قام موظفو المحطة بتأسيس الطاقة لوحدة الطاقة رقم 6 من نظام ناقلات وحدات الطاقة الأخرى بالمحطة. تم إيقاف تشغيل مولدات الديزل الخاصة بوحدة الطاقة السادسة ووضعها في وضع الاستعداد".
في أوائل سبتمبر، زارت بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، برئاسة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، محطة زابوروجيه للطاقة النووية. وأصدرت المنظمة تقريرا نهائيا دعت فيه إلى وقف قصف المحطة ومحيطها، إذ قد يؤدي ذلك إلى إتلاف المعدات الحيوية وإطلاق مواد مشعة بشكل غير مقيد. ويعمل حاليا في المحطة ممثلان للوكالة الدولية للطاقة الذرية.