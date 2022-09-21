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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220921/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1068028456.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T05:30+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
جندي روسيا في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:30 GMT 21.09.2022 (تم التحديث: 05:31 GMT 21.09.2022)
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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الجديد أولاًالقديم أولاً
05:31 GMT 21.09.2022
شركة "غازبروم" الروسية تعلن أن إنتاج الغاز يصل إلى مستويات تاريخية ويتجاوز مستويات ما قبل الوباء
أعلن نائب رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" الروسية، فاديم ياكوفليف، اليوم الأربعاء، أن إنتاج الغاز من قبل الشركة وصل لمستويات تاريخية عالية، متجاوزًا مستويات ما قبل الجائحة.

وقال ياكوفليف خلال منتدى تيومين للصناعة والطاقة: "نحن في مستويات تاريخية عالية من حيث الإنتاج. لقد وصلنا بالفعل إلى مستوى الإنتاج الذي يتجاوز مستوى ما قبل الجائحة".
05:30 GMT 21.09.2022
البنتاغون لا يستبعد إمكانية إرسال دبابات حديثة إلى أوكرانيا
تدرس وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إمكانية إرسال دبابات حديثة إلى الجيش الأوكراني، حسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مصدر في الجيش الأمريكي.
05:29 GMT 21.09.2022
البنتاغون يوقع عقدا لإنتاج طائرات مسيرة من طراز "سويتش بليد 600" لأوكرانيا
وقع البنتاغون و"AeroVironment" عقد إنتاج طائرات "سويتش بليد 600" (Switchblade 600) بقيمة 2.2 مليون دولار لتسليمها إلى أوكرانيا، بحسب وثيقة نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية في 20 سبتمبر/أيلول.
05:28 GMT 21.09.2022
نائب رئيس الإدارة الإقليمية: خيرسون ستصبح جزءا من روسيا
قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية، إن مقاطعة خيرسون داخل حدودها الإدارية ستصبح جزءا من روسيا.
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