تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:31 GMT 21.09.2022
شركة "غازبروم" الروسية تعلن أن إنتاج الغاز يصل إلى مستويات تاريخية ويتجاوز مستويات ما قبل الوباء
أعلن نائب رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" الروسية، فاديم ياكوفليف، اليوم الأربعاء، أن إنتاج الغاز من قبل الشركة وصل لمستويات تاريخية عالية، متجاوزًا مستويات ما قبل الجائحة.
وقال ياكوفليف خلال منتدى تيومين للصناعة والطاقة: "نحن في مستويات تاريخية عالية من حيث الإنتاج. لقد وصلنا بالفعل إلى مستوى الإنتاج الذي يتجاوز مستوى ما قبل الجائحة".
وقال ياكوفليف خلال منتدى تيومين للصناعة والطاقة: "نحن في مستويات تاريخية عالية من حيث الإنتاج. لقد وصلنا بالفعل إلى مستوى الإنتاج الذي يتجاوز مستوى ما قبل الجائحة".
05:30 GMT 21.09.2022
تدرس وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إمكانية إرسال دبابات حديثة إلى الجيش الأوكراني، حسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مصدر في الجيش الأمريكي.
05:29 GMT 21.09.2022
وقع البنتاغون و"AeroVironment" عقد إنتاج طائرات "سويتش بليد 600" (Switchblade 600) بقيمة 2.2 مليون دولار لتسليمها إلى أوكرانيا، بحسب وثيقة نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية في 20 سبتمبر/أيلول.
05:28 GMT 21.09.2022
قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية، إن مقاطعة خيرسون داخل حدودها الإدارية ستصبح جزءا من روسيا.