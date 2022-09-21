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تونس.. الإبقاء على راشد الغنوشي في حالة سراح
تونس.. الإبقاء على راشد الغنوشي في حالة سراح
ذكر سمير ديلو محامي راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية أن القطب القضائي لمكافحة الارهاب قرر الإبقاء على موكله في حالة سراح مع تأجيل جلسة الاستماع إليه إلى... 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T15:22+0000
2022-09-21T15:38+0000
أخبار تونس اليوم
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وقال ديلو في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن القطب القضائي قرر أيضا الابقاء على القيادي في النهضة ووزير الشؤون الدينية الاسبق نور الدين الخادمي والقيادي والنائب السابق الحبيب اللوز في حالة سراح.يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيها التحقيقات منذ صباح اليوم مع نائب رئيس الحركة ورئيس الحكومة الأسبق على العريض، ورئيس شركة سيفاكس ارلاينز محمد فريخة في نفس القضية من قبل القطب القضائي لمكافحة الارهاب في العاصمة.وكانت حركة النهضة التونسية أعلنت تلقي رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض استدعاء للحضور في مقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، حيث يواجه الغنوشي وآخرين اتهامات بتسهيل "تسفيير إرهابيين" إلى بؤر التوتر.وأكدت الحركة، في بيان لها، أنها "دأبت على احترام القضاء والدفاع عن استقلاليته تنبه إلى خطورة التمشي الذي انتهجته سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه".وأضافت: "أن ما يجري يندرج في مسعى إلهاء الرأي العام عن قضاياه وهمومه الاقتصادية والاجتماعية وأوضاعه المعيشية المتدهورة، وأن ذلك لن يثني الحركة عن الدفاع عن الحقوق المشروعة للتونسيين والتونسيات ودعم تحركاتهم القانونية لتحقيقها".
https://sputnikarabic.ae/20220920/النيابة-التونسية-ترجئ-استجواب-الغنوشي-في-قضية-تسفير-جهاديين-والتحفظ-على-نائبه-علي-العريض-1067977645.html
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أخبار تونس اليوم
أخبار تونس اليوم

تونس.. الإبقاء على راشد الغنوشي في حالة سراح

15:22 GMT 21.09.2022 (تم التحديث: 15:38 GMT 21.09.2022)
© AP Photo / Benjamin Giretteرئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، صورة من أرشيف 2011
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، صورة من أرشيف 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© AP Photo / Benjamin Girette
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يتبع
ذكر سمير ديلو محامي راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية أن القطب القضائي لمكافحة الارهاب قرر الإبقاء على موكله في حالة سراح مع تأجيل جلسة الاستماع إليه إلى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وذلك فيما يعرف بقضية "تسفير مقاتلين" إلى بؤر التوتر.
وقال ديلو في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن القطب القضائي قرر أيضا الابقاء على القيادي في النهضة ووزير الشؤون الدينية الاسبق نور الدين الخادمي والقيادي والنائب السابق الحبيب اللوز في حالة سراح.
رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي أثناء توجه إلى المحكمة للتحقيق معه في قضية جمعية نماء التنموية بشبهة تبييض أموال. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
النيابة التونسية ترجئ استجواب الغنوشي في قضية "تسفير جهاديين" والتحفظ على نائبه علي العريض
أمس, 06:29 GMT
يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيها التحقيقات منذ صباح اليوم مع نائب رئيس الحركة ورئيس الحكومة الأسبق على العريض، ورئيس شركة سيفاكس ارلاينز محمد فريخة في نفس القضية من قبل القطب القضائي لمكافحة الارهاب في العاصمة.
وكانت حركة النهضة التونسية أعلنت تلقي رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض استدعاء للحضور في مقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، حيث يواجه الغنوشي وآخرين اتهامات بتسهيل "تسفيير إرهابيين" إلى بؤر التوتر.
وأكدت الحركة، في بيان لها، أنها "دأبت على احترام القضاء والدفاع عن استقلاليته تنبه إلى خطورة التمشي الذي انتهجته سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه".
وأضافت: "أن ما يجري يندرج في مسعى إلهاء الرأي العام عن قضاياه وهمومه الاقتصادية والاجتماعية وأوضاعه المعيشية المتدهورة، وأن ذلك لن يثني الحركة عن الدفاع عن الحقوق المشروعة للتونسيين والتونسيات ودعم تحركاتهم القانونية لتحقيقها".
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