https://sputnikarabic.ae/20220921/جامعة-الدول-العربية-تعقد-اجتماعا-دوريا-للسفراء-العرب-في-موسكو--1068060984.html
جامعة الدول العربية تعقد اجتماعا دوريا للسفراء العرب في موسكو
جامعة الدول العربية تعقد اجتماعا دوريا للسفراء العرب في موسكو
عقد مجلس السفراء العرب اجتماعا اليوم الأربعاء في مقر بعثة الجامعة العربية في موسكو. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T16:36+0000
2022-09-21T16:36+0000
2022-09-21T16:36+0000
العالم العربي
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103067/24/1030672469_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_76de66689fa6c19743c3a2e1ac0d1dd4.jpg
ويأتي ذلك بعد عدم انتظام اجتماعات المجلس نتيجة إجراءات فيروس كورونا المستجد، وتطرق خلالها السفراء إلى أبرز الأحداث والمستجدات على الساحة العربية والدولية.وطالب الأمين العام للجامعة العربية في 6 أيلول/سبتمبر بضرورة أن تظل القضايا العربية في بؤرة الاهتمام، وألا تطغى الأزمات العالمية على نظيرتها المشتعلة في العالم العربي.ووفقا لكلمته التي ألقاها خلال الجلسة العادية للاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قال أبو الغيط: "لا ينبغي أن تطغى الأزمات العالمية على الأزمات المشتعلة في الإقليم، والتي ما زالت بعيدة عن الحل السياسي".ومثل الأمين العام للجامعة العربية لهذه الأزمات قائلا: "ففي سوريا ما زال الوضع يُعاني جموداً متزايداً على خلفية تصاعد الاستقطاب الدولي، مع هشاشة الوضع الأمني وتردٍ خطير في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في كافة أنحاء البلاد".
https://sputnikarabic.ae/20220905/ما-دلالات-رفض-سوريا-طرح-عودتها-للجامعة-العربية-خلال-قمة-الجزائر؟-1067324692.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103067/24/1030672469_70:0:1210:855_1920x0_80_0_0_d6f8794172fe918de7baf18801b4ee3b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, روسيا
جامعة الدول العربية تعقد اجتماعا دوريا للسفراء العرب في موسكو
تابعنا عبر
عقد مجلس السفراء العرب اجتماعا اليوم الأربعاء في مقر بعثة الجامعة العربية في موسكو.
ويأتي ذلك بعد عدم انتظام اجتماعات المجلس نتيجة إجراءات فيروس كورونا المستجد، وتطرق خلالها السفراء إلى أبرز الأحداث والمستجدات على الساحة العربية والدولية.
وأكد السفراء أهمية التواصل مع الجانب الروسي حول القضايا الراهنة.
وطالب الأمين العام للجامعة العربية في 6 أيلول/سبتمبر بضرورة أن تظل القضايا العربية في بؤرة الاهتمام، وألا تطغى الأزمات العالمية على نظيرتها المشتعلة في العالم العربي.
ووفقا لكلمته التي ألقاها خلال الجلسة العادية للاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قال أبو الغيط: "لا ينبغي أن تطغى الأزمات العالمية على الأزمات المشتعلة في الإقليم، والتي ما زالت بعيدة عن الحل السياسي".
ومثل الأمين العام للجامعة
العربية لهذه الأزمات قائلا: "ففي سوريا ما زال الوضع يُعاني جموداً متزايداً على خلفية تصاعد الاستقطاب الدولي، مع هشاشة الوضع الأمني وتردٍ خطير في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في كافة أنحاء البلاد".