https://sputnikarabic.ae/20220921/جون-كيري-لـسبوتنيك-مستعد-دائما-للقاء-لافروف-لمناقشة-قضايا-المناخ-1068071212.html
جون كيري لـ"سبوتنيك": مستعد دائما للقاء لافروف لمناقشة قضايا المناخ
جون كيري لـ"سبوتنيك": مستعد دائما للقاء لافروف لمناقشة قضايا المناخ
أكد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، "استعداده" للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لمناقشة قضايا المناخ. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T23:45+0000
2022-09-21T23:45+0000
2022-09-21T23:47+0000
أخبار المناخ في العالم
روسيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأجاب كيري لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال عما إذا كان لديه خطط للقاء لافروف بشأن المناخ على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا "أنا مستعد دائمًا للقاء الوزير لافروف بشأن تغير المناخ".وامتنع كيري عن الإجابة على سؤال حول إمكانية استئناف محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا بظل الظروف الحالية، قائلا: "سأمتنع عن التعليق على الموضوعات الأوكرانية".يشار إلى أن أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قد انطلقت في 13 سبتمبر الجاري، تحت شعار "الحلول من خلال التضامن والاستدامة والعلوم"، على أن تختتم أعمالها بجلسة عامة رفيعة المستوى في 26 من الشهر نفسه.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المناخ في العالم, روسيا
أخبار المناخ في العالم, روسيا
جون كيري لـ"سبوتنيك": مستعد دائما للقاء لافروف لمناقشة قضايا المناخ
23:45 GMT 21.09.2022 (تم التحديث: 23:47 GMT 21.09.2022) تابعنا عبر
أكد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، "استعداده" للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لمناقشة قضايا المناخ.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وأجاب كيري لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال عما إذا كان لديه خطط للقاء لافروف بشأن المناخ على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا "أنا مستعد دائمًا للقاء الوزير لافروف بشأن تغير المناخ".
وامتنع كيري عن الإجابة على سؤال حول إمكانية استئناف محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا بظل الظروف الحالية، قائلا: "سأمتنع عن التعليق على الموضوعات الأوكرانية".
يشار إلى أن أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قد انطلقت في 13 سبتمبر الجاري، تحت شعار "الحلول من خلال التضامن والاستدامة والعلوم"، على أن تختتم أعمالها بجلسة عامة رفيعة المستوى في 26 من الشهر نفسه.