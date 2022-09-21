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https://sputnikarabic.ae/20220921/رئيسي-نثمن-جهود-العراق-لتحسين-العلاقة-بين-إيران-والسعودية-1068029532.html
رئيسي: نثمن جهود العراق لتحسين العلاقة بين إيران والسعودية
رئيسي: نثمن جهود العراق لتحسين العلاقة بين إيران والسعودية
أعرب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، عن أمله في أن "تتشكل حكومة عراقية قوية من خلال إطلاق حوارات سياسية بين كافة التيارات". 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T06:37+0000
2022-09-21T06:37+0000
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وقال رئيسي، خلال اجتماعه برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن "قائد الثورة الإسلامية (علي خامنئي) يثمن بإخلاص استضافة العراق لزوار الأربعينية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وعبر عن تقديره لحسن نية وجهود الحكومة العراقية ورئيس الوزراء شخصيا لتحسين العلاقات بين دول المنطقة، بما في ذلك إيران والسعودية.وقال: إن "جمهورية إيران الإسلامية ترحب بتحسين العلاقات مع السعودية، لكننا نصر على أن هذه العملية يجب أن تسير على أساس الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها في المباحثات بين مسؤولي البلدين في العراق".من جانبه، قدم رئيس الوزراء العراقي عرضا لأحدث التطورات السياسية في بلاده، معربا عن تقديره لحسن نية وجهود الحكومة الإيرانية لزيادة التعاون مع العراق.وأجرت السعودية وإيران 5 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية الجولة السادسة من هذا الحوار قريبا.وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون سفارة وقنصلية السعودية لدى إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهمة الإرهاب.وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة "أنصار الله" المدعومة من إيران، التي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
https://sputnikarabic.ae/20220919/طهران-تعلق-على-دعوة-الرئيس-الفرنسي-والعاهل-الأردني-لعقد-مؤتمر-إقليمي-جديد-يضم-السعودية-وإيران-1067965061.html
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أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, أخبار العراق اليوم
أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, أخبار العراق اليوم

رئيسي: نثمن جهود العراق لتحسين العلاقة بين إيران والسعودية

06:37 GMT 21.09.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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أعرب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، عن أمله في أن "تتشكل حكومة عراقية قوية من خلال إطلاق حوارات سياسية بين كافة التيارات".
وقال رئيسي، خلال اجتماعه برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن "قائد الثورة الإسلامية (علي خامنئي) يثمن بإخلاص استضافة العراق لزوار الأربعينية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
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وعبر عن تقديره لحسن نية وجهود الحكومة العراقية ورئيس الوزراء شخصيا لتحسين العلاقات بين دول المنطقة، بما في ذلك إيران والسعودية.
وقال: إن "جمهورية إيران الإسلامية ترحب بتحسين العلاقات مع السعودية، لكننا نصر على أن هذه العملية يجب أن تسير على أساس الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها في المباحثات بين مسؤولي البلدين في العراق".
من جانبه، قدم رئيس الوزراء العراقي عرضا لأحدث التطورات السياسية في بلاده، معربا عن تقديره لحسن نية وجهود الحكومة الإيرانية لزيادة التعاون مع العراق.
وأجرت السعودية وإيران 5 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية الجولة السادسة من هذا الحوار قريبا.
وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون سفارة وقنصلية السعودية لدى إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهمة الإرهاب.
وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة "أنصار الله" المدعومة من إيران، التي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
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