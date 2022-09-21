https://sputnikarabic.ae/20220921/رئيس-الوزراء-الإسباني-سوق-الطاقة-في-الاتحاد-الأوروبي-لم-يعد-يعمل--1068036869.html
رئيس الوزراء الإسباني: سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي لم يعد يعمل
رئيس الوزراء الإسباني: سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي لم يعد يعمل
أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، أن سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي لم يعد يعمل. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T09:34+0000
2022-09-21T09:34+0000
2022-09-21T09:34+0000
العالم
قطاع الطاقة
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال سانشيز في كلمة بالجمعية العامة للأمم المتحدة: "الآن نظام الطاقة في أوروبا هو سوق لا يعمل".وقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة الإسباني رييس ماروتو يوم الاثنين، إن سلطات بلاده قررت عدم اختيار تطوير محطات الطاقة النووية وسط أزمة الطاقة التي يشهدها الاتحاد الأوروبي.وأضاف: "ليس أمام ألمانيا خيار، لأن تعليق إمدادات الغاز الروسي كان له تأثير أكبر عليها، لكن نحن في موقف مختلف".وقال الوزير إن إسبانيا ستزيد تدابير تعزيز كفاءة الطاقة، وكذلك دعم تطوير مصادر الطاقة المتجددة، مع الأخذ في الاعتبار أن البلاد لديها موارد كبيرة من الطاقة الشمسية والطاقة المائية.وصعد الغرب ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.وقال الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن سياسة احتواء وإضعاف موسكو استراتيجية طويلة الأمد للولايات المتحدة وحلفائها، وإن العقوبات وجهت ضربة قاسية للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.
https://sputnikarabic.ae/20220919/إسبانيا-لن-ننخرط-في-بناء-محطات-نووية-رغم-أزمة-الطاقة-الأوروبية-1067951067.html
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العالم, قطاع الطاقة, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, قطاع الطاقة, أخبار الاتحاد الأوروبي
رئيس الوزراء الإسباني: سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي لم يعد يعمل
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أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، أن سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي لم يعد يعمل.
وقال سانشيز في كلمة بالجمعية العامة للأمم المتحدة: "الآن نظام الطاقة في أوروبا هو سوق لا يعمل".
في الوقت نفسه، انتقد رئيس الوزراء الإسباني إطلاق بعض دول الاتحاد الأوروبي لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم. وشدد سانشيز على أنه يتعين على أعضاء الاتحاد الأوروبي ألا يوقفوا جهودهم للتحرك نحو مصادر طاقة أنظف.
وقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة الإسباني رييس ماروتو يوم الاثنين، إن سلطات بلاده قررت عدم اختيار تطوير محطات الطاقة النووية وسط أزمة الطاقة التي يشهدها الاتحاد الأوروبي.
وذكر ماروتو في تصريحات لوكالة أنباء "يوروبا برس": "لدينا الفرصة ويجب ألا نتراجع. يقترح البعض العودة إلى الطاقة النووية أو التي تعمل بالفحم، كما تفعل ألمانيا حاليا".
وأضاف: "ليس أمام ألمانيا خيار، لأن تعليق إمدادات الغاز الروسي كان له تأثير أكبر عليها، لكن نحن في موقف مختلف".
وقال الوزير إن إسبانيا ستزيد تدابير تعزيز كفاءة الطاقة، وكذلك دعم تطوير مصادر الطاقة المتجددة، مع الأخذ في الاعتبار أن البلاد لديها موارد كبيرة من الطاقة
الشمسية والطاقة المائية.
وصعد الغرب ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
وقال الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن سياسة احتواء وإضعاف موسكو استراتيجية طويلة الأمد للولايات المتحدة وحلفائها، وإن العقوبات وجهت ضربة قاسية للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.