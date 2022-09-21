https://sputnikarabic.ae/20220921/رئيس-كازاخستان-يوقع-مرسوما-لإجراء-انتخابات-رئاسية-مبكرة-يوم-20-نوفمبر-1068052174.html
رئيس كازاخستان يوقع مرسوما لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة يوم 20 نوفمبر
رئيس كازاخستان يوقع مرسوما لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة يوم 20 نوفمبر
وقَع رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، اليوم الأربعاء، مرسوماً رئاسياً لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في البلاد، في العشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من... 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T13:50+0000
2022-09-21T13:50+0000
2022-09-21T13:50+0000
العالم
كازاخستان
حكومة كازاخستان
برلمان كازاخستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1067122248_0:0:1893:1066_1920x0_80_0_0_d945d66694d284e516e93de95244218b.jpg
ألما-آتا - سبوتنيك. جاء في نص المرسوم: "إجراء انتخابات مبكرة، في العشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2022، لاختيار رئيس جمهورية كازاخستان".وأعلن توكاييف في خطاب موجه للشعب: "بصفتي الرئيس الحالي للدولة، فإنني أضمن إجراء الحملة الانتخابية بما يتفق بدقة مع القانون، وأن تجرى بشكل عادل وشفاف وبمشاركة واسعة من المراقبين المحليين والدوليين".وأوضح الزعيم الكازاخستاني، أن البرنامج الانتخابي، الذي سيطرحه قريباً على الشعب، سيحدد "مبادرات جديدة تهدف إلى تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي".ودعا الرئيس جميع المواطنين إلى "التحلي بالمسؤولية والالتزام بمبادئ الديمقراطية والقانون والنظام وإظهار تماسك ووحدة شعبنا".وكان رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، قد وقع في وقت سابق، على تعديلات دستورية، تسمح بتمديد فترة الولاية الرئاسية لمرة واحدة إلى 7 سنوات، بدلاً من 5 سنوات، وتغيير اسم العاصمة من نور سلطان إلى اسمها السابق "أستانا".وبين المكتب الصحفي للرئاسة، أن الرئيس صادق على اقتراحه في الأول من أيلول/سبتمبر الجاري، لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة هذا الخريف، لمدة رئاسية بـ 7 سنوات، على الرغم من أن فترة ولايته الأولى ومدتها 5 سنوات من المقرر أن تنتهي في عام 2024.وأوضح المكتب، بأن المدة الجديدة ستكون لسبع سنوات، ولكن من دون أن يكون لدى الفائز حق في الترشح مجدداً.
https://sputnikarabic.ae/20220917/رئيس-كازخستان-يوقع-على-تعديلات-تمدد-فترة-الرئاسة-إلى-7-سنوات-وتعيد-اسم-أستانا-للعاصمة-1067866527.html
كازاخستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1067122248_0:0:1561:1171_1920x0_80_0_0_f1ed59a7c605f4c97dea3d123d4257e2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, كازاخستان, حكومة كازاخستان, برلمان كازاخستان
العالم, كازاخستان, حكومة كازاخستان, برلمان كازاخستان
رئيس كازاخستان يوقع مرسوما لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة يوم 20 نوفمبر
تابعنا عبر
وقَع رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، اليوم الأربعاء، مرسوماً رئاسياً لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في البلاد، في العشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الجاري.
ألما-آتا - سبوتنيك. جاء في نص المرسوم: "إجراء انتخابات مبكرة، في العشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2022، لاختيار رئيس جمهورية كازاخستان".
وأعلن توكاييف في خطاب موجه للشعب: "بصفتي الرئيس الحالي للدولة، فإنني أضمن إجراء الحملة الانتخابية بما يتفق بدقة مع القانون، وأن تجرى بشكل عادل وشفاف وبمشاركة واسعة من المراقبين المحليين والدوليين".
وأوضح الزعيم الكازاخستاني، أن البرنامج الانتخابي، الذي سيطرحه قريباً على الشعب، سيحدد "مبادرات جديدة تهدف إلى تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي".
ودعا الرئيس جميع المواطنين إلى "التحلي بالمسؤولية والالتزام بمبادئ الديمقراطية والقانون والنظام وإظهار تماسك ووحدة شعبنا".
وكان رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، قد وقع في وقت سابق، على تعديلات دستورية، تسمح بتمديد فترة الولاية الرئاسية لمرة واحدة إلى 7 سنوات، بدلاً من 5 سنوات، وتغيير اسم العاصمة من نور سلطان إلى اسمها السابق "أستانا".
وبين المكتب الصحفي للرئاسة، أن الرئيس صادق على اقتراحه في الأول من أيلول/سبتمبر الجاري، لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة هذا الخريف، لمدة رئاسية بـ 7 سنوات، على الرغم من أن فترة ولايته الأولى ومدتها 5 سنوات من المقرر أن تنتهي في عام 2024.
وأوضح المكتب، بأن المدة الجديدة ستكون لسبع سنوات، ولكن من دون أن يكون لدى الفائز حق في الترشح مجدداً.