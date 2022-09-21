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https://sputnikarabic.ae/20220921/رئيس-كازاخستان-يوقع-مرسوما-لإجراء-انتخابات-رئاسية-مبكرة-يوم-20-نوفمبر-1068052174.html
رئيس كازاخستان يوقع مرسوما لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة يوم 20 نوفمبر
رئيس كازاخستان يوقع مرسوما لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة يوم 20 نوفمبر
وقَع رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، اليوم الأربعاء، مرسوماً رئاسياً لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في البلاد، في العشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من... 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T13:50+0000
2022-09-21T13:50+0000
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ألما-آتا - سبوتنيك. جاء في نص المرسوم: "إجراء انتخابات مبكرة، في العشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2022، لاختيار رئيس جمهورية كازاخستان".وأعلن توكاييف في خطاب موجه للشعب: "بصفتي الرئيس الحالي للدولة، فإنني أضمن إجراء الحملة الانتخابية بما يتفق بدقة مع القانون، وأن تجرى بشكل عادل وشفاف وبمشاركة واسعة من المراقبين المحليين والدوليين".وأوضح الزعيم الكازاخستاني، أن البرنامج الانتخابي، الذي سيطرحه قريباً على الشعب، سيحدد "مبادرات جديدة تهدف إلى تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي".ودعا الرئيس جميع المواطنين إلى "التحلي بالمسؤولية والالتزام بمبادئ الديمقراطية والقانون والنظام وإظهار تماسك ووحدة شعبنا".وكان رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، قد وقع في وقت سابق، على تعديلات دستورية، تسمح بتمديد فترة الولاية الرئاسية لمرة واحدة إلى 7 سنوات، بدلاً من 5 سنوات، وتغيير اسم العاصمة من نور سلطان إلى اسمها السابق "أستانا".وبين المكتب الصحفي للرئاسة، أن الرئيس صادق على اقتراحه في الأول من أيلول/سبتمبر الجاري، لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة هذا الخريف، لمدة رئاسية بـ 7 سنوات، على الرغم من أن فترة ولايته الأولى ومدتها 5 سنوات من المقرر أن تنتهي في عام 2024.وأوضح المكتب، بأن المدة الجديدة ستكون لسبع سنوات، ولكن من دون أن يكون لدى الفائز حق في الترشح مجدداً.
https://sputnikarabic.ae/20220917/رئيس-كازخستان-يوقع-على-تعديلات-تمدد-فترة-الرئاسة-إلى-7-سنوات-وتعيد-اسم-أستانا-للعاصمة-1067866527.html
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العالم, كازاخستان, حكومة كازاخستان, برلمان كازاخستان
العالم, كازاخستان, حكومة كازاخستان, برلمان كازاخستان

رئيس كازاخستان يوقع مرسوما لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة يوم 20 نوفمبر

13:50 GMT 21.09.2022
© POOL / الانتقال إلى بنك الصوررئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت توكايف
رئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت توكايف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© POOL
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وقَع رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، اليوم الأربعاء، مرسوماً رئاسياً لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في البلاد، في العشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الجاري.
ألما-آتا - سبوتنيك. جاء في نص المرسوم: "إجراء انتخابات مبكرة، في العشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2022، لاختيار رئيس جمهورية كازاخستان".
وأعلن توكاييف في خطاب موجه للشعب: "بصفتي الرئيس الحالي للدولة، فإنني أضمن إجراء الحملة الانتخابية بما يتفق بدقة مع القانون، وأن تجرى بشكل عادل وشفاف وبمشاركة واسعة من المراقبين المحليين والدوليين".
وأوضح الزعيم الكازاخستاني، أن البرنامج الانتخابي، الذي سيطرحه قريباً على الشعب، سيحدد "مبادرات جديدة تهدف إلى تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي".
ودعا الرئيس جميع المواطنين إلى "التحلي بالمسؤولية والالتزام بمبادئ الديمقراطية والقانون والنظام وإظهار تماسك ووحدة شعبنا".
المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية بمشاركة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
رئيس كازخستان يوقع على تعديلات تمدد فترة الرئاسة إلى 7 سنوات وتعيد اسم أستانا للعاصمة
17 سبتمبر, 12:39 GMT
وكان رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، قد وقع في وقت سابق، على تعديلات دستورية، تسمح بتمديد فترة الولاية الرئاسية لمرة واحدة إلى 7 سنوات، بدلاً من 5 سنوات، وتغيير اسم العاصمة من نور سلطان إلى اسمها السابق "أستانا".
وبين المكتب الصحفي للرئاسة، أن الرئيس صادق على اقتراحه في الأول من أيلول/سبتمبر الجاري، لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة هذا الخريف، لمدة رئاسية بـ 7 سنوات، على الرغم من أن فترة ولايته الأولى ومدتها 5 سنوات من المقرر أن تنتهي في عام 2024.
وأوضح المكتب، بأن المدة الجديدة ستكون لسبع سنوات، ولكن من دون أن يكون لدى الفائز حق في الترشح مجدداً.
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