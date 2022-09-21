https://sputnikarabic.ae/20220921/رئيس-مجلس-الشورى-السعودي-يدعو-إيران-إلى-التعاون-مع-دول-المنطقة-باعتبارها-دولة-جارة-1068046267.html
رئيس مجلس الشورى السعودي يدعو إيران إلى التعاون مع دول المنطقة باعتبارها دولة جارة
رئيس مجلس الشورى السعودي يدعو إيران إلى التعاون مع دول المنطقة باعتبارها دولة جارة
قال رئيس مجلس الشورى، في السعودية، عبد الله آل الشيخ إن بلاده تدعو إيران للتعاون مع دول المنطقة. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T12:50+0000
2022-09-21T12:50+0000
2022-09-21T12:50+0000
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إيران
العالم العربي
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وأوضح آل الشيخ خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الدوري السادس عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، أن السعودية تدعو إيران "باعتبارها دولةً جارة، يربطنا بشعبها روابط دينية وثقافية، للتعاون مع دول المنطقة، من خلال الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن".وأكد آل الشيخ رفض "المملكة استمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث"، مشددا على دعوة إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.وأشار رئيس مجلس الشورى السعودية إلى أن بلاده "تؤكد أن ازدهار المنطقة ورخاءها يتطلب خلوها من الصراعات والنزاعات وحل جميع القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".وأكد على أن المملكة "تجدد دعمها الثابت للشعب الفلسطيني، وحقه الكامل في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة بحدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
https://sputnikarabic.ae/20220921/رئيسي-نثمن-جهود-العراق-لتحسين-العلاقة-بين-إيران-والسعودية-1068029532.html
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السعودية, إيران, العالم العربي
السعودية, إيران, العالم العربي
رئيس مجلس الشورى السعودي يدعو إيران إلى التعاون مع دول المنطقة باعتبارها دولة جارة
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قال رئيس مجلس الشورى، في السعودية، عبد الله آل الشيخ إن بلاده تدعو إيران للتعاون مع دول المنطقة.
وأوضح آل الشيخ خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الدوري السادس عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، أن السعودية تدعو إيران "باعتبارها دولةً جارة، يربطنا بشعبها روابط دينية وثقافية، للتعاون مع دول المنطقة، من خلال الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن".
وأكد آل الشيخ رفض "المملكة استمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث"، مشددا على دعوة إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وأشار رئيس مجلس الشورى السعودية إلى أن بلاده "تؤكد أن ازدهار المنطقة ورخاءها يتطلب خلوها من الصراعات والنزاعات وحل جميع القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".
وأكد على أن المملكة "تجدد دعمها الثابت للشعب الفلسطيني، وحقه الكامل في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة بحدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".