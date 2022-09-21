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https://sputnikarabic.ae/20220921/رئيس-وزراء-اليابان-أنا-مصمم-على-مقابلة-زعيم-كوريا-الشمالية-بلا-شروط-1068027751.html
رئيس وزراء اليابان: أنا مصمم على مقابلة زعيم كوريا الشمالية بلا شروط
رئيس وزراء اليابان: أنا مصمم على مقابلة زعيم كوريا الشمالية بلا شروط
قال رئيس الوزراء الياباني، كيشيدا فوميو، مساء الثلاثاء، إنه مصمم على الاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دون أي شروط. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T03:12+0000
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كوريا الشمالية
بحر اليابان
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال كيشيدا، خلال تصريحاته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أنا مصمم على مقابلة الرئيس كيم جونغ أون دون أي شروط ولن أفوت أي فرصة لاتخاذ إجراءات بكل تفاني".وأضاف كيشيدا إن اليابان تسعى إلى تطبيع علاقتها مع كوريا الشمالية.وانعقدت الدورة رقم 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء في نيويورك، التي تحدث فيها غوتيريش عن التحديات العالمية وأهداف الأمم المتحدة التي تسعى إلى تحقيقها بحلول عام 2030.
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كوريا الشمالية, بحر اليابان
كوريا الشمالية, بحر اليابان

رئيس وزراء اليابان: أنا مصمم على مقابلة زعيم كوريا الشمالية بلا شروط

03:12 GMT 21.09.2022
© AFP 2022 / DAVID MAREUILرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© AFP 2022 / DAVID MAREUIL
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قال رئيس الوزراء الياباني، كيشيدا فوميو، مساء الثلاثاء، إنه مصمم على الاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دون أي شروط.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال كيشيدا، خلال تصريحاته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أنا مصمم على مقابلة الرئيس كيم جونغ أون دون أي شروط ولن أفوت أي فرصة لاتخاذ إجراءات بكل تفاني".
وأضاف كيشيدا إن اليابان تسعى إلى تطبيع علاقتها مع كوريا الشمالية.
وانعقدت الدورة رقم 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء في نيويورك، التي تحدث فيها غوتيريش عن التحديات العالمية وأهداف الأمم المتحدة التي تسعى إلى تحقيقها بحلول عام 2030.
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