https://sputnikarabic.ae/20220921/رافعا-صورته-داخل-الأمم-المتحدة-رئيسي-يتعهد-بمواصلة-المحاكمة-العادلة-لجريمة-اغتيال-سليماني-فيديو-1068054953.html

رافعا صورته داخل الأمم المتحدة.. رئيسي يتعهد بمواصلة المحاكمة العادلة لجريمة اغتيال سليماني.. فيديو

رافعا صورته داخل الأمم المتحدة.. رئيسي يتعهد بمواصلة المحاكمة العادلة لجريمة اغتيال سليماني.. فيديو

تعهد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، بمواصلة المحاكمة العادلة لجريمة اغتيال قائد فيلق بالحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني على يد... 21.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-21T14:30+0000

2022-09-21T14:30+0000

2022-09-21T14:30+0000

مقتل قاسم سليماني

إيران

أخبار العالم الآن

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وذكرت وكالة تسنيم، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات الرئيس الإيراني، جاءت في كلمته خلال الاجتماع الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي شدد خلالها على أن إيران ستواصل المحاكمة العادلة لجريمة ترامب عبر محكمة عادلة".وأفادت بأن رئيسي تطرق في كلمته إلى "الدور البارز والريادي لإيران في مواجهة السياسات المتغطرسة والتدخلية، بما في ذلك كبح جماح الإرهاب المصنوع أمريكيا، وإحباط عملية تغيير خريطة بلدان المنطقة بقيادة الشهيد قاسم سليماني".وقال الرئيس الإيراني:ورفع الرئيس الإيراني صورة الجنرال قاسم سليماني، أثناء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقال رئيسي، في مقابلة مع برنامج 60 دقيقة على شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أمس الثلاثاء، إن "الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أصدر أمرا لارتكاب هذه الجريمة اللا إنسانية ونحن نؤكد الآن ضرورة تطبيق العدالة.ورداً على سؤال ما المقصود من تطبيق العدالة؟ أوضح رئيسي: "ما نبحث عنه ليس من نوع الأفعال والجرائم التي ترتكبها أمريكا والكيان الصهيوني في العالم ولن نفعل ذلك".يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية- البنتاغون، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.

https://sputnikarabic.ae/20220919/رئيسي-يرد-مجددا-على-مزاعم-صنع-إيران-لأسلحة-نووية-ويكشف-طريقة-الانتقام-لقاسم-سليماني-1067953229.html

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مقتل قاسم سليماني, إيران, أخبار العالم الآن