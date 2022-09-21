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زلزال جديد يضرب غربي إيران
زلزال جديد يضرب غربي إيران
تعرضت مدينة خوي في محافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي إيران إلى زلزال جديد بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، مساء اليوم الأربعاء. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم الأربعاء، عن المركز الوطني لرصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، أن مدينة خوي الواقعة شمال غربي إيران قد تعرضت لزلزال قوي بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، في الساعة 22 و27 دقيقة و53 ثانية من مساء اليوم.ويقع مركز هذا الزلزال عند نقطة التقاء خط طول 44.99 وخط عرض 38.47 وعلى عمق 6 كيلومترات، وتعد مدينة خوي أقرب المدن إلى مركز الزلزال على بعد 9 كم ومدينة إيفوغلي بعد 33 كم وبلدة سلماس على بعد 36 كم.وأكد المركز الوطني لرصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران أنه لم ترد، حتى الآن، أي تقارير عن الأضرار المحتملة لهذا الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20220703/وكالة-زلزالان-جديدان-يضربان-إيران-1064587853.html
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أخبار إيران, أخبار العالم الآن

زلزال جديد يضرب غربي إيران

20:26 GMT 21.09.2022
© AP Photo / Abdolhossein Rezvaniتداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022
تداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© AP Photo / Abdolhossein Rezvani
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تعرضت مدينة خوي في محافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي إيران إلى زلزال جديد بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، مساء اليوم الأربعاء.
ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم الأربعاء، عن المركز الوطني لرصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، أن مدينة خوي الواقعة شمال غربي إيران قد تعرضت لزلزال قوي بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، في الساعة 22 و27 دقيقة و53 ثانية من مساء اليوم.
زلزال إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
وكالة: زلزالان جديدان يضربان إيران
3 يوليو, 17:01 GMT
ويقع مركز هذا الزلزال عند نقطة التقاء خط طول 44.99 وخط عرض 38.47 وعلى عمق 6 كيلومترات، وتعد مدينة خوي أقرب المدن إلى مركز الزلزال على بعد 9 كم ومدينة إيفوغلي بعد 33 كم وبلدة سلماس على بعد 36 كم.
وأكد المركز الوطني لرصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران أنه لم ترد، حتى الآن، أي تقارير عن الأضرار المحتملة لهذا الزلزال.
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