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https://sputnikarabic.ae/20220921/ستريموسوف-الأراضي-المحررة-من-منطقة-نيكولاييف-ستصبح-جزءا-من-منطقة-خيرسون-1068040489.html
ستريموسوف: الأراضي المحررة من منطقة نيكولاييف ستصبح جزءا من مقاطعة خيرسون
ستريموسوف: الأراضي المحررة من منطقة نيكولاييف ستصبح جزءا من مقاطعة خيرسون
أعلن نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، ضم الجزء المحرر من منطقة نيكولاييف إلى منطقة خيرسون. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T10:29+0000
2022-09-21T10:30+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
استفتاء
أخبار أوكرانيا
انضمام
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وقال ستريموسوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "اتصل بنا ممثلو قرية ألكساندروفكا ومدينة سنيغيريفكا في الجزء المحرر من منطقة نيكولاييف وطلبوا ضمهم إلى منطقة خيرسون. والآن سيشاركون في الاستفتاء كوحدات إدارية لقاطعة خيرسون".وأضاف أن مقاطعة خيرسون داخل حدودها الإدارية ستصبح جزءا من روسيا، قائلا:وذكرت تقارير سابقة أن الاستفتاء على انضمام مقاطعة خيرسون إلى روسيا الاتحادية سيعقد في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/أيلول.وسيحتوي الاستفتاء على سؤال واحد: حول انفصال المنطقة عن أوكرانيا، وتشكيل دولة مستقلة ودخولها إلى روسيا.خلال العملية الخاصة، سيطر الجيش الروسي على مقاطعة خيرسون وجزء آزوف من منطقة زابوروجيه، ومدن كبيرة مثل خيرسون وميليتوبول وبيرديانسك، وعزل أوكرانيا عن بحر آزوف. وقد تم تشكيل إدارات جديدة في كلا المنطقتين، وتبث القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الروسية فيها، ويتم استعادة روابط التجارة والنقل مع شبه جزيرة القرم.
https://sputnikarabic.ae/20220921/نائب-رئيس-الإدارة-الإقليمية-خيرسون-ستصبح-جزءا-من-روسيا-داخل-حدودها-الإدارية--1068027446.html
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روسيا, استفتاء, أخبار أوكرانيا, انضمام
روسيا, استفتاء, أخبار أوكرانيا, انضمام

ستريموسوف: الأراضي المحررة من منطقة نيكولاييف ستصبح جزءا من مقاطعة خيرسون

10:29 GMT 21.09.2022 (تم التحديث: 10:30 GMT 21.09.2022)
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمقاطعة خيرسون
مقاطعة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© Sputnik . РИА Новости
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أعلن نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، ضم الجزء المحرر من منطقة نيكولاييف إلى منطقة خيرسون.
وقال ستريموسوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "اتصل بنا ممثلو قرية ألكساندروفكا ومدينة سنيغيريفكا في الجزء المحرر من منطقة نيكولاييف وطلبوا ضمهم إلى منطقة خيرسون. والآن سيشاركون في الاستفتاء كوحدات إدارية لقاطعة خيرسون".
وأضاف أن مقاطعة خيرسون داخل حدودها الإدارية ستصبح جزءا من روسيا، قائلا:
"بعد الاستفتاء، ستصبح مقاطعة خيرسون بأكملها داخل حدودها الإدارية جزءا من روسيا الاتحادية".
وذكرت تقارير سابقة أن الاستفتاء على انضمام مقاطعة خيرسون إلى روسيا الاتحادية سيعقد في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/أيلول.
وسيحتوي الاستفتاء على سؤال واحد: حول انفصال المنطقة عن أوكرانيا، وتشكيل دولة مستقلة ودخولها إلى روسيا.
مقاطعة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
نائب رئيس الإدارة الإقليمية: خيرسون ستصبح جزءا من روسيا
01:23 GMT
خلال العملية الخاصة، سيطر الجيش الروسي على مقاطعة خيرسون وجزء آزوف من منطقة زابوروجيه، ومدن كبيرة مثل خيرسون وميليتوبول وبيرديانسك، وعزل أوكرانيا عن بحر آزوف. وقد تم تشكيل إدارات جديدة في كلا المنطقتين، وتبث القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الروسية فيها، ويتم استعادة روابط التجارة والنقل مع شبه جزيرة القرم.
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