https://sputnikarabic.ae/20220921/ستولتنبرغ-نراقب-جاهزية-القوات-النووية-الروسية-عن-كثب-1068052575.html

ستولتنبرغ: نراقب جاهزية القوات النووية الروسية عن كثب

ستولتنبرغ: نراقب جاهزية القوات النووية الروسية عن كثب

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ اليوم الأربعاء إن "الحلف لا يرى أي تغيير في جاهزية قوات الردع النووية الروسية، لكنه يواصل مراقبة الوضع". 21.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-21T13:54+0000

2022-09-21T13:54+0000

2022-09-21T14:09+0000

روسيا

الناتو

رصد عسكري

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وأضاف ستولتنبرغ في مقابلة مع رويترز: "حتى الآن لم نلاحظ أي تغييرات في جاهزية القوات النووية (الروسية) لكننا نراقب عن كثب ونبقى متيقظين".ووفقا له، فعلى خلفية الإعلان عن التعبئة الجزئية في روسيا، فإن الناتو "سيواصل التزام اليقظة ومساعدة أوكرانيا".وأكد بوتين في كلمة موجهة للشعب الروسي، اليوم الأربعاء في 21 أيلول/سبتمبر، أن الغرب تجاوز كل الخطوط والسياسيون غير المسؤولين يتحدثون عن إمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية ومعدات لضرب روسيا.وقال بوتين: إن جميع وسائل التدمير، بما في ذلك الأسلحة النووية، ستستخدم في حالة تهديد وحدة أراضي روسيا، وهذه ليست مجرد خدعة. كما خاطب الرئيس أولئك الذين يحاولون ابتزاز روسيا الاتحادية بالأسلحة النووية: "حركة الرياح يمكن أن تتحول نحوهم".

https://sputnikarabic.ae/20220921/البيت-الأبيض-نأخذ-تصريحات-بوتين-حول-الأسلحة-النووية-على-محمل-الجد-ولكن-لا-حاجة-لرفع-التأهب-1068045898.html

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روسيا, الناتو, رصد عسكري