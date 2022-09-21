https://sputnikarabic.ae/20220921/ستولتنبرغ-نراقب-جاهزية-القوات-النووية-الروسية-عن-كثب-1068052575.html
ستولتنبرغ: نراقب جاهزية القوات النووية الروسية عن كثب
ستولتنبرغ: نراقب جاهزية القوات النووية الروسية عن كثب
قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ اليوم الأربعاء إن "الحلف لا يرى أي تغيير في جاهزية قوات الردع النووية الروسية، لكنه يواصل مراقبة الوضع". 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T13:54+0000
2022-09-21T13:54+0000
2022-09-21T14:09+0000
روسيا
الناتو
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102419/62/1024196256_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_414d0548345578c0c03fb715ac322214.jpg
وأضاف ستولتنبرغ في مقابلة مع رويترز: "حتى الآن لم نلاحظ أي تغييرات في جاهزية القوات النووية (الروسية) لكننا نراقب عن كثب ونبقى متيقظين".ووفقا له، فعلى خلفية الإعلان عن التعبئة الجزئية في روسيا، فإن الناتو "سيواصل التزام اليقظة ومساعدة أوكرانيا".وأكد بوتين في كلمة موجهة للشعب الروسي، اليوم الأربعاء في 21 أيلول/سبتمبر، أن الغرب تجاوز كل الخطوط والسياسيون غير المسؤولين يتحدثون عن إمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية ومعدات لضرب روسيا.وقال بوتين: إن جميع وسائل التدمير، بما في ذلك الأسلحة النووية، ستستخدم في حالة تهديد وحدة أراضي روسيا، وهذه ليست مجرد خدعة. كما خاطب الرئيس أولئك الذين يحاولون ابتزاز روسيا الاتحادية بالأسلحة النووية: "حركة الرياح يمكن أن تتحول نحوهم".
https://sputnikarabic.ae/20220921/البيت-الأبيض-نأخذ-تصريحات-بوتين-حول-الأسلحة-النووية-على-محمل-الجد-ولكن-لا-حاجة-لرفع-التأهب-1068045898.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102419/62/1024196256_0:0:2376:1782_1920x0_80_0_0_d60651d4b62faa9623431492c878afc3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الناتو, رصد عسكري
ستولتنبرغ: نراقب جاهزية القوات النووية الروسية عن كثب
13:54 GMT 21.09.2022 (تم التحديث: 14:09 GMT 21.09.2022) تابعنا عبر
قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ اليوم الأربعاء إن "الحلف لا يرى أي تغيير في جاهزية قوات الردع النووية الروسية، لكنه يواصل مراقبة الوضع".
وأضاف ستولتنبرغ في مقابلة مع رويترز: "حتى الآن لم نلاحظ أي تغييرات في جاهزية القوات النووية (الروسية) لكننا نراقب عن كثب ونبقى متيقظين".
ووفقا له، فعلى خلفية الإعلان عن التعبئة الجزئية في روسيا، فإن الناتو "سيواصل التزام اليقظة ومساعدة أوكرانيا".
واعتبر الأمين العام لحلف الناتو أن "النزاع في أوكرانيا سينتهي عند طاولة المفاوضات، لكنه يريد مساعدة كييف في ضمان مواقف تفاوضية جيدة".
وأكد بوتين في كلمة موجهة للشعب الروسي، اليوم الأربعاء في 21 أيلول/سبتمبر، أن الغرب تجاوز كل الخطوط والسياسيون غير المسؤولين يتحدثون عن إمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية ومعدات لضرب روسيا.
وقال بوتين
: إن جميع وسائل التدمير، بما في ذلك الأسلحة النووية، ستستخدم في حالة تهديد وحدة أراضي روسيا، وهذه ليست مجرد خدعة. كما خاطب الرئيس أولئك الذين يحاولون ابتزاز روسيا الاتحادية بالأسلحة النووية: "حركة الرياح يمكن أن تتحول نحوهم".