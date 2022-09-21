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https://sputnikarabic.ae/20220921/سلاح-قنص-من-العيار-الثقيل-معلومات-عن-البندقية-الروسية-في-كي-إس-1068037463.html
سلاح قنص من العيار الثقيل... معلومات عن البندقية الروسية "في كي إس"
سلاح قنص من العيار الثقيل... معلومات عن البندقية الروسية "في كي إس"
تصنع روسيا أنواعا مختلفة من بنادق القناصة، ومنها البندقية ذات العيار الثقيل "في كي إس"، التي تم تصميمها لاختراق الدروع المخصصة لحماية الأهداف البشرية. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T10:38+0000
2022-09-21T10:38+0000
رصد عسكري
روسيا
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وتستخدم البندقية "في كي إس" طلقات عيار (12.7 * 55 ملم) مخصصة للاشتباك مع الأهداف المعادية، التي تمتلك وسائل حماية متنوعة، من مسافات آمنة، حسبما يقول تقرير موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وتتميز طلقات البندقية "في كي إس" بقدرتها على اختراق السترات الواقية من الرصاص والأبواب والحواجز الزجاجية المضادة للرصاص والمركبات المدرعة.يمكن للبندقية أن تصيب أهدافها من مسافة تزيد عن 600 متر أثناء التخفي في موقع لا يمكن رصده ويساعد في ذلك استخدام طلقات قوية ومانع لهب مصمم لكتم صوت البندقية أثناء الإطلاق.وبفضل التصميم الخاص للبندقية، فإنها تجمع أهم 3 مميزات لبنادق القنص وهي مانع اللهب الذي يحول دون اكتشاف موقع القناص أثناء الإطلاق، وكاتم الصوت، الذي يمثل ميزة مهمة في عملية التخفي، في ذات الوقت الذي تمتلك تستخدم فيه طلقات خاصة فائقة القوة.وتمتلك روسيا أنواع أخرى من بنادق القنص ذات الأعيرة الثقيلة مثل البندقية "أو إس في - 96"، التي تستخدم طلقات عيار (12.7 * 107 ملم) ويصل مداها إلى 1800 متر ويمكن استخدامها ضد الأهداف البشرية والمركبات الخفيفة وأنواع مختلفة من العتاد العسكري، التي يمكن أن تتسبب في تعطيلها.
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

سلاح قنص من العيار الثقيل... معلومات عن البندقية الروسية "في كي إس"

10:38 GMT 21.09.2022
© Sputnik . RAMEL SYTDKOV / الانتقال إلى بنك الصوربندقية قنص روسية من العيار الثقيل
بندقية قنص روسية من العيار الثقيل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© Sputnik . RAMEL SYTDKOV
/
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تصنع روسيا أنواعا مختلفة من بنادق القناصة، ومنها البندقية ذات العيار الثقيل "في كي إس"، التي تم تصميمها لاختراق الدروع المخصصة لحماية الأهداف البشرية.
وتستخدم البندقية "في كي إس" طلقات عيار (12.7 * 55 ملم) مخصصة للاشتباك مع الأهداف المعادية، التي تمتلك وسائل حماية متنوعة، من مسافات آمنة، حسبما يقول تقرير موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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وتتميز طلقات البندقية "في كي إس" بقدرتها على اختراق السترات الواقية من الرصاص والأبواب والحواجز الزجاجية المضادة للرصاص والمركبات المدرعة.
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يمكن للبندقية أن تصيب أهدافها من مسافة تزيد عن 600 متر أثناء التخفي في موقع لا يمكن رصده ويساعد في ذلك استخدام طلقات قوية ومانع لهب مصمم لكتم صوت البندقية أثناء الإطلاق.
بندقية القنص الروسية أو إس في – 96 (يمينا) وبندقية إم تي إس - 116 إم (يسارا) في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
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وبفضل التصميم الخاص للبندقية، فإنها تجمع أهم 3 مميزات لبنادق القنص وهي مانع اللهب الذي يحول دون اكتشاف موقع القناص أثناء الإطلاق، وكاتم الصوت، الذي يمثل ميزة مهمة في عملية التخفي، في ذات الوقت الذي تمتلك تستخدم فيه طلقات خاصة فائقة القوة.
تمتلك البندقية تصميما يجعل حجمها أقل مقارنة ببنادق القنص الأخرى.
يتم تعمير البندقية يدويا عن طريق مخزن طلقات سعة 5 طلقات.
البندقية مجهزة بجهاز رؤية قوي إضافة إلى إمكانية تجهيزها بوسائل أخرى لزيادة الدقة في إصابة الهدف.
يمكن للندقية اختراق سترات الرصاص والدروع الخفيفة من مسافة 600 متر.
وزن البندقية بمخزن طلقات فارغ وكاتم الصوت تقدر بـ 6.5 كيلوغرام.
لا يشمل هذا الوزن الطلقات أو وسائل الرؤية.
طول البندقية بدون كاتم الصوت 65 سم.
طول البندقية بكاتم الصوت 112.5 سم.
وتمتلك روسيا أنواع أخرى من بنادق القنص ذات الأعيرة الثقيلة مثل البندقية "أو إس في - 96"، التي تستخدم طلقات عيار (12.7 * 107 ملم) ويصل مداها إلى 1800 متر ويمكن استخدامها ضد الأهداف البشرية والمركبات الخفيفة وأنواع مختلفة من العتاد العسكري، التي يمكن أن تتسبب في تعطيلها.
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© Sputnik / M.HASSAN
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