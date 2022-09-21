https://sputnikarabic.ae/20220921/شويغو-جميع-القوات-المسلحة-الروسية-بما-في-ذلك-الثالوث-النووي-تؤدي-المهام-وفقا-للدستور-1068031734.html
شويغو: جميع القوات المسلحة الروسية بما في ذلك الثالوث النووي تؤدي المهام وفقا للدستور
شويغو: جميع القوات المسلحة الروسية بما في ذلك الثالوث النووي تؤدي المهام وفقا للدستور
أكد وزير الدفاع الروسي شيرغي شويغو، أن القوات المسلحة الروسية بجميع أنواعها وفروعها، بما في ذلك الثالوث النووي، تؤدي مهامها التي تتوافق مع الدستور الروسي... 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T07:34+0000
2022-09-21T07:34+0000
2022-09-21T07:34+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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وقال شويغو في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "تنفذ جميع فصائل وفروع القوات المسلحة الروسية، بما في ذلك الثالوث النووي، مهامها وفقا للدستور الروسي وتعليمات القائد الأعلى، رئيسنا".وفقا للوزير الروسي، يجري الآن العمل القتالي الصعب، والذي يتم تنفيذه بشرف من قبل العسكريين الروس، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك المتطوعون. نتيجة لذلك، تم تحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، واستمرت حركة المرور على طول دونيتسك، وأصبح جزء من منطقتي خيرسون وزابوروجيه تحت السيطرة. "هناك مهمة رئيسية تم تحديدها، ويتم تنفيذ هذه المهمة. نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان اكتمالها".وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
شويغو: جميع القوات المسلحة الروسية بما في ذلك الثالوث النووي تؤدي المهام وفقا للدستور
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أكد وزير الدفاع الروسي شيرغي شويغو، أن القوات المسلحة الروسية بجميع أنواعها وفروعها، بما في ذلك الثالوث النووي، تؤدي مهامها التي تتوافق مع الدستور الروسي وتعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، الرئيس فلاديمير بوتين.
وقال شويغو في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "تنفذ جميع فصائل وفروع القوات المسلحة الروسية، بما في ذلك الثالوث النووي، مهامها وفقا للدستور الروسي وتعليمات القائد الأعلى، رئيسنا".
وفقا للوزير الروسي، يجري الآن العمل القتالي الصعب، والذي يتم تنفيذه بشرف من قبل العسكريين الروس، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك المتطوعون. نتيجة لذلك، تم تحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، واستمرت حركة المرور على طول دونيتسك، وأصبح جزء من منطقتي خيرسون وزابوروجيه تحت السيطرة. "هناك مهمة رئيسية تم تحديدها، ويتم تنفيذ هذه المهمة. نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان اكتمالها".
وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".