https://sputnikarabic.ae/20220921/شويغو-خسائر-روسيا-خلال-العملية-العسكرية-الخاصة-بلغت-5937-شخصا-1068030658.html
شويغو: خسائر روسيا خلال العملية العسكرية الخاصة بلغت 5937 شخصا
شويغو: خسائر روسيا خلال العملية العسكرية الخاصة بلغت 5937 شخصا
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن خسائر روسيا خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بلغت 5937 شخصا. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T07:22+0000
2022-09-21T07:22+0000
2022-09-21T07:22+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال شويغو خلال كلمة متلفزة، على قناة "روسيا 24": لا يسعني إلا أن أذكر الخسائر. بلغت الخسائر 5937 شخصا. وهنا لا يسعني إلا أن أذكر رجالنا الذين يقومون بواجبهم بشجاعة".في غضون ذلك، أعلن شويغو، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا فقدت بالفعل نصف جيشها، قائلا: "في المرحلة الأولى، كان عدد القوات المسلحة لأوكرانيا حوالي 201-202 ألف شخص. والآن هناك أكثر من 100 ألف من الخسائر. في الوقت نفسه، مجموع القتلى 61207 حالات، والجرحى 49368".وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, أخبار أوكرانيا
روسيا, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, أخبار أوكرانيا
شويغو: خسائر روسيا خلال العملية العسكرية الخاصة بلغت 5937 شخصا
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قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن خسائر روسيا خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بلغت 5937 شخصا.
موسكو - سبوتنيك. وقال شويغو خلال كلمة متلفزة، على قناة "روسيا 24": لا يسعني إلا أن أذكر الخسائر. بلغت الخسائر 5937 شخصا. وهنا لا يسعني إلا أن أذكر رجالنا الذين يقومون بواجبهم بشجاعة".
في غضون ذلك، أعلن شويغو، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا فقدت بالفعل نصف جيشها، قائلا: "في المرحلة الأولى، كان عدد القوات المسلحة لأوكرانيا حوالي 201-202 ألف شخص. والآن هناك أكثر من 100 ألف من الخسائر. في الوقت نفسه، مجموع القتلى 61207 حالات، والجرحى 49368".
وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".