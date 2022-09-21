https://sputnikarabic.ae/20220921/شويغو-خلال-التعيئة-الجزئية-سيتم-استدعاء-300-ألف-جندي-من-قوات-الاحتياط-1068030149.html
شويغو: خلال التعبئة الجزئية سيتم استدعاء 300 ألف جندي من قوات الاحتياط
شويغو: خلال التعبئة الجزئية سيتم استدعاء 300 ألف جندي من قوات الاحتياط
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه سيتم استدعاء 300 ألف جندي احتياطي في إطار التعبئة الجزئية. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T06:47+0000
2022-09-21T06:47+0000
2022-09-21T07:05+0000
روسيا
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
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وقال الوزير في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "سيتم استدعاء ثلاثمائة ألف من جنود الاحتياط".وبحسبه، لن يتم التجنيد في إطار عمل لمرة واحدة.وأكد أن التعبئة الجزئية تشمل 1% من تعداد قوات الاحتياط الروسية.وقال: "لدينا موارد تعبئة ضخمة لأولئك الذين خدموا، أولئك الذين لديهم خبرة قتالية، تخصص عسكري. لدينا ما يقرب من 25 مليون منهم. وبالتالي، يمكن أن نفهم أن هذه التعبئة هي تعبئة جزئية، 1% أو أكثر بقليل، 1.1% من إجمالي موارد التعبئة".وشدد شويغو على أن التعبئة الجزئية ضرورية في المقام الأول للسيطرة على خط التماس بطول 1000 كيلومتر والأراضي المحررة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
روسيا, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
شويغو: خلال التعبئة الجزئية سيتم استدعاء 300 ألف جندي من قوات الاحتياط
06:47 GMT 21.09.2022 (تم التحديث: 07:05 GMT 21.09.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه سيتم استدعاء 300 ألف جندي احتياطي في إطار التعبئة الجزئية.
وقال الوزير في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "سيتم استدعاء ثلاثمائة ألف من جنود الاحتياط".
وبحسبه، لن يتم التجنيد في إطار عمل لمرة واحدة.
وأكد أن التعبئة الجزئية تشمل 1% من تعداد قوات الاحتياط الروسية.
وقال: "لدينا موارد تعبئة ضخمة لأولئك الذين خدموا، أولئك الذين لديهم خبرة قتالية، تخصص عسكري. لدينا ما يقرب من 25 مليون منهم. وبالتالي، يمكن أن نفهم أن هذه التعبئة هي تعبئة جزئية، 1% أو أكثر بقليل، 1.1% من إجمالي موارد التعبئة".
وشدد شويغو على أن التعبئة الجزئية ضرورية في المقام الأول للسيطرة على خط التماس بطول 1000 كيلومتر والأراضي المحررة.