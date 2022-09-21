https://sputnikarabic.ae/20220921/شويغو-نحن-في-حالة-حرب-ليس-مع-أوكرانيا-كما-هو-الحال-مع-الغرب-الجماعي-1068029775.html
شويغو يعلن أن أوكرانيا فقدت بالفعل نصف جيشها
شويغو يعلن أن أوكرانيا فقدت بالفعل نصف جيشها
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو أن روسيا حاليًا تقاتل ليس فقط ضد القوات المسلحة لأوكرانيا، ولكن أيضًا ضد الغرب الجماعي. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T06:34+0000
2022-09-21T06:34+0000
2022-09-21T06:57+0000
روسيا
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/18/1066789346_0:10:1043:597_1920x0_80_0_0_7f0868f154ee8d794120e0e66e55d552.jpg
وقال شويغو على قناة "روسيا 24" "لا يسعني إلا التأكيد على أننا اليوم في حالة حرب ليس فقط مع أوكرانيا والجيش الأوكراني، ولكن مع الغرب الجماعي". وفقًا لوزير الدفاع، أوكرانيا نفدت أسلحتها تقريبا، هذه أسلحة سوفيتية سابقة. لقد حان الوقت عندما نكون في حالة حرب فعلية مع الغرب الجماعي، أو مع الناتو، أو العكس - مع الناتو، مع الغرب الجماعي"، مشددًا على أن روسيا تبحث عن طرق لمحاربة الأسلحة التي يتم توفيرها لأوكرانيا من الغرب.كما أشار إلى أن خسائر روسيا خلال العملية العسكرية الخاصة 5937 شخصا. وفقًا لوزير الدفاع الروسي، فإن الجنود يقومون بواجبهم بشجاعة. في الوقت نفسه، أشار بشكل خاص إلى عمل الأطباء. وأضاف أن "أكثر من 90 في المائة من الجرحى عادوا إلى الخدمة".وتابع شويغو أنه في المرحلة الأولية، بلغ عدد القوات الأوكرانية نحو 200 ألف شخص، فقدت أوكرانيا أكثر من مائة ألف شخص بينهم الجرحى، أي نصف الجيش. وقال: "في المرحلة الأولية، بلغ عدد القوات المسلحة الأوكرانية نحو 201 - 202 ألف شخص. وخلال هذه الفترة، سقط أكثر من 100 ألف قتيل. وفي نفس الوقت قتل 61 ألفًا و207 شخصًا، وأصيب 49 ألفًا و368 شخصًا. وشدد وزير الدفاع على أن "هذا نصف الجيش".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/18/1066789346_149:0:1006:643_1920x0_80_0_0_540c951683835f5bb05c2d1bb0a9d54c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
روسيا, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
شويغو يعلن أن أوكرانيا فقدت بالفعل نصف جيشها
06:34 GMT 21.09.2022 (تم التحديث: 06:57 GMT 21.09.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو أن روسيا حاليًا تقاتل ليس فقط ضد القوات المسلحة لأوكرانيا، ولكن أيضًا ضد الغرب الجماعي.
وقال شويغو على قناة "روسيا 24" "لا يسعني إلا التأكيد على أننا اليوم في حالة حرب ليس فقط مع أوكرانيا والجيش الأوكراني، ولكن مع الغرب الجماعي".
وفقًا لوزير الدفاع، أوكرانيا نفدت أسلحتها تقريبا، هذه أسلحة سوفيتية سابقة. لقد حان الوقت عندما نكون في حالة حرب فعلية مع الغرب الجماعي، أو مع الناتو، أو العكس - مع الناتو، مع الغرب الجماعي"، مشددًا على أن روسيا تبحث عن طرق لمحاربة الأسلحة التي يتم توفيرها لأوكرانيا من الغرب.
كما أشار إلى أن خسائر روسيا خلال العملية العسكرية الخاصة 5937 شخصا.
وفقًا لوزير الدفاع الروسي، فإن الجنود يقومون بواجبهم بشجاعة. في الوقت نفسه، أشار بشكل خاص إلى عمل الأطباء. وأضاف أن "أكثر من 90 في المائة من الجرحى عادوا إلى الخدمة".
وتابع شويغو أنه في المرحلة الأولية، بلغ عدد القوات الأوكرانية نحو 200 ألف شخص، فقدت أوكرانيا أكثر من مائة ألف شخص بينهم الجرحى، أي نصف الجيش.
وقال: "في المرحلة الأولية، بلغ عدد القوات المسلحة الأوكرانية نحو 201 - 202 ألف شخص. وخلال هذه الفترة، سقط أكثر من 100 ألف قتيل. وفي نفس الوقت قتل 61 ألفًا و207 شخصًا، وأصيب 49 ألفًا و368 شخصًا.
وشدد وزير الدفاع على أن "هذا نصف الجيش".