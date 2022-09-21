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https://sputnikarabic.ae/20220921/طلقات-روسية-عيار-9-ملم-يمكنها-اختراق-الدروع-الخفيفة-1068047968.html
طلقات روسية عيار 9 ملم يمكنها اختراق الدروع الخفيفة
طلقات روسية عيار 9 ملم يمكنها اختراق الدروع الخفيفة
تمثل كفاءة الأسلحة الهجومية الخفيفة عاملا مهما في نجاح المهام التي ينفذها أفراد القوات الخاصة، لكن نجاح السلاح يرتبط بنوع الذخيرة التي يستخدمها. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T13:16+0000
2022-09-21T13:16+0000
رصد عسكري
روسيا
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ويختلف نوع الذخيرة باختلاف المهام القتالية وطبيعة الهدف الذي يرغب أفراد القوات الخاصة في الوصول إليه، ولذلك تم تصميم طلقات "7 إن - 31" الروسية، لتكون مناسبة لاختراق السترات الواقية من الرصاص والدروع الخفيفة، حسبما يقول تقرير موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويمكن استخدام تلك الطلقات بواسطة مسدسات 9 ملم مثل "جي إس إتش - 18" أو رشاشات خفيفة مثل "بي بي - 2000".وأورد الموقع المواصفات الفنية للطلقات الروسية "7 إن - 31":وتمثل الرشاشات الخفيفة التي تستخدم طلقات عيار 9 ملم سلاحا مثاليا لأفراد القوات الخاصة في مهام اقتحام المواقع المعادية بعدد محدود من الجنود المحترفين.
https://sputnikarabic.ae/20211206/جي-إس-إتش---18-مسدس-روسي-بطلقات-خارقة-للدروع-صورة-1053639603.html
https://sputnikarabic.ae/20211204/ما-هي-مميزات-مسدس-كلاشنيكوف-الروسي-بي-إل-كيه؟-1053565961.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

طلقات روسية عيار 9 ملم يمكنها اختراق الدروع الخفيفة

13:16 GMT 21.09.2022
© Sputnik . Михаил Воскресенский / الانتقال إلى بنك الصورمسدس روسي
مسدس روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© Sputnik . Михаил Воскресенский
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تمثل كفاءة الأسلحة الهجومية الخفيفة عاملا مهما في نجاح المهام التي ينفذها أفراد القوات الخاصة، لكن نجاح السلاح يرتبط بنوع الذخيرة التي يستخدمها.
ويختلف نوع الذخيرة باختلاف المهام القتالية وطبيعة الهدف الذي يرغب أفراد القوات الخاصة في الوصول إليه، ولذلك تم تصميم طلقات "7 إن - 31" الروسية، لتكون مناسبة لاختراق السترات الواقية من الرصاص والدروع الخفيفة، حسبما يقول تقرير موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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ويمكن استخدام تلك الطلقات بواسطة مسدسات 9 ملم مثل "جي إس إتش - 18" أو رشاشات خفيفة مثل "بي بي - 2000".
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وأورد الموقع المواصفات الفنية للطلقات الروسية "7 إن - 31":

عيار الطلقة: (9 * 19 ملم).
وزن الطلقة: 8.2 غرام.
سرعة الطلقة: 560 متر/ ثانية.
وتمثل الرشاشات الخفيفة التي تستخدم طلقات عيار 9 ملم سلاحا مثاليا لأفراد القوات الخاصة في مهام اقتحام المواقع المعادية بعدد محدود من الجنود المحترفين.
© Sputnik13 معلومة عن مسدس "غلوك 17" النمساوي
13 معلومة عن مسدس غلوك 17 النمساوي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
13 معلومة عن مسدس "غلوك 17" النمساوي
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