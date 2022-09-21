https://sputnikarabic.ae/20220921/عباس-يشيد-بدور-الجزائر-في-المصالحة-الفلسطينية-1068069847.html

عباس يشيد بدور الجزائر في المصالحة الفلسطينية

عباس يشيد بدور الجزائر في المصالحة الفلسطينية

أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمواقف الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية، لاسيما مسألة المصالحة الفلسطينية. 21.09.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار فلسطين اليوم

الجزائر

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جاء هذا خلال استقباله في مقر إقامته بنيويورك، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وخلال اللقاء استعرض الرئيس محمود عباس آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.وثمن عباس مواقف "الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وعلى دورها في إنجاز المصالحة الفلسطينية".وقبل يومين، أعلنت حركة فتح التي يتزعمها عباس عن توجه وفد من قيادتها للجزائر التي تسعى لعقد لقاء مشترك للفصائل الفلسطينية قبيل استضافتها القمة العربية المقررة مطلع نوفمبر/ تشرين الأول المقبل.وكانت حركة حماس قد أعلنت أن وفدا من قيادتها وصل مساء الأحد، للجزائر لاستئناف الحوار حول ترتيب البيت الفلسطيني.واستضافت الجزائر، قبل عدة أشهر لقاءات جمعت بين قيادات فلسطينية من "فتح" و"حماس" وعدة فصائل أخرى، من أجل بحث عقد مصالحة فلسطينية شاملة، لكنها لم تسفر عن أي نتائج إيجابية.

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أخبار فلسطين اليوم, الجزائر