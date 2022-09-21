https://sputnikarabic.ae/20220921/عباس-يشيد-بدور-الجزائر-في-المصالحة-الفلسطينية-1068069847.html
عباس يشيد بدور الجزائر في المصالحة الفلسطينية
عباس يشيد بدور الجزائر في المصالحة الفلسطينية
أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمواقف الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية، لاسيما مسألة المصالحة الفلسطينية. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T21:11+0000
2022-09-21T21:11+0000
2022-09-21T21:11+0000
أخبار فلسطين اليوم
الجزائر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1052427689_0:0:3221:1813_1920x0_80_0_0_dc45ed3d139415204f95d5ff95509da6.jpg
جاء هذا خلال استقباله في مقر إقامته بنيويورك، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وخلال اللقاء استعرض الرئيس محمود عباس آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.وثمن عباس مواقف "الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وعلى دورها في إنجاز المصالحة الفلسطينية".وقبل يومين، أعلنت حركة فتح التي يتزعمها عباس عن توجه وفد من قيادتها للجزائر التي تسعى لعقد لقاء مشترك للفصائل الفلسطينية قبيل استضافتها القمة العربية المقررة مطلع نوفمبر/ تشرين الأول المقبل.وكانت حركة حماس قد أعلنت أن وفدا من قيادتها وصل مساء الأحد، للجزائر لاستئناف الحوار حول ترتيب البيت الفلسطيني.واستضافت الجزائر، قبل عدة أشهر لقاءات جمعت بين قيادات فلسطينية من "فتح" و"حماس" وعدة فصائل أخرى، من أجل بحث عقد مصالحة فلسطينية شاملة، لكنها لم تسفر عن أي نتائج إيجابية.
https://sputnikarabic.ae/20220909/نقلا-عن-مسؤول-إسرائيلي-إعلام-تل-أبيب-تضغط-على-الرئيس-عباس-لتحقيق-الهدوء-في-الضفة-الغربية-1067512652.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1052427689_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_637bf5213701f63aed66eba43e13db99.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, الجزائر
أخبار فلسطين اليوم, الجزائر
عباس يشيد بدور الجزائر في المصالحة الفلسطينية
تابعنا عبر
أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمواقف الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية، لاسيما مسألة المصالحة الفلسطينية.
جاء هذا خلال استقباله في مقر إقامته بنيويورك، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية
الرسمية.
وخلال اللقاء استعرض الرئيس محمود عباس آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وثمن عباس مواقف "الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وعلى دورها في إنجاز المصالحة الفلسطينية".
وقبل يومين، أعلنت حركة فتح التي يتزعمها عباس عن توجه وفد من قيادتها للجزائر
التي تسعى لعقد لقاء مشترك للفصائل الفلسطينية قبيل استضافتها القمة العربية المقررة مطلع نوفمبر/ تشرين الأول المقبل.
وكانت حركة حماس قد أعلنت أن وفدا من قيادتها وصل مساء الأحد، للجزائر لاستئناف الحوار حول ترتيب البيت الفلسطيني.
واستضافت الجزائر، قبل عدة أشهر لقاءات جمعت بين قيادات فلسطينية من "فتح" و"حماس" وعدة فصائل أخرى، من أجل بحث عقد مصالحة فلسطينية شاملة، لكنها لم تسفر عن أي نتائج إيجابية.