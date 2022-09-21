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عباس يشيد بدور الجزائر في المصالحة الفلسطينية
عباس يشيد بدور الجزائر في المصالحة الفلسطينية
أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمواقف الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية، لاسيما مسألة المصالحة الفلسطينية. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T21:11+0000
2022-09-21T21:11+0000
أخبار فلسطين اليوم
الجزائر
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جاء هذا خلال استقباله في مقر إقامته بنيويورك، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وخلال اللقاء استعرض الرئيس محمود عباس آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.وثمن عباس مواقف "الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وعلى دورها في إنجاز المصالحة الفلسطينية".وقبل يومين، أعلنت حركة فتح التي يتزعمها عباس عن توجه وفد من قيادتها للجزائر التي تسعى لعقد لقاء مشترك للفصائل الفلسطينية قبيل استضافتها القمة العربية المقررة مطلع نوفمبر/ تشرين الأول المقبل.وكانت حركة حماس قد أعلنت أن وفدا من قيادتها وصل مساء الأحد، للجزائر لاستئناف الحوار حول ترتيب البيت الفلسطيني.واستضافت الجزائر، قبل عدة أشهر لقاءات جمعت بين قيادات فلسطينية من "فتح" و"حماس" وعدة فصائل أخرى، من أجل بحث عقد مصالحة فلسطينية شاملة، لكنها لم تسفر عن أي نتائج إيجابية.
https://sputnikarabic.ae/20220909/نقلا-عن-مسؤول-إسرائيلي-إعلام-تل-أبيب-تضغط-على-الرئيس-عباس-لتحقيق-الهدوء-في-الضفة-الغربية-1067512652.html
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أخبار فلسطين اليوم, الجزائر
أخبار فلسطين اليوم, الجزائر

عباس يشيد بدور الجزائر في المصالحة الفلسطينية

21:11 GMT 21.09.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© Sputnik . POOL
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أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمواقف الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية، لاسيما مسألة المصالحة الفلسطينية.
جاء هذا خلال استقباله في مقر إقامته بنيويورك، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
نقلا عن مسؤول إسرائيلي.. إعلام: تل أبيب تضغط على الرئيس عباس لتحقيق الهدوء في الضفة الغربية
9 سبتمبر, 09:08 GMT
وخلال اللقاء استعرض الرئيس محمود عباس آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وثمن عباس مواقف "الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وعلى دورها في إنجاز المصالحة الفلسطينية".
وقبل يومين، أعلنت حركة فتح التي يتزعمها عباس عن توجه وفد من قيادتها للجزائر التي تسعى لعقد لقاء مشترك للفصائل الفلسطينية قبيل استضافتها القمة العربية المقررة مطلع نوفمبر/ تشرين الأول المقبل.
وكانت حركة حماس قد أعلنت أن وفدا من قيادتها وصل مساء الأحد، للجزائر لاستئناف الحوار حول ترتيب البيت الفلسطيني.
واستضافت الجزائر، قبل عدة أشهر لقاءات جمعت بين قيادات فلسطينية من "فتح" و"حماس" وعدة فصائل أخرى، من أجل بحث عقد مصالحة فلسطينية شاملة، لكنها لم تسفر عن أي نتائج إيجابية.
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