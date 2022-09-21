https://sputnikarabic.ae/20220921/غازبروم-الروسية-إنتاج-الغاز-يصل-إلى-مستويات-تاريخية-ويتجاوز-مستويات-ما-قبل-الوباء-1068027978.html
"غازبروم" الروسية: إنتاج الغاز يصل إلى مستويات تاريخية ويتجاوز مستويات ما قبل الوباء
"غازبروم" الروسية: إنتاج الغاز يصل إلى مستويات تاريخية ويتجاوز مستويات ما قبل الوباء
أعلن نائب رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" الروسية، فاديم ياكوفليف، اليوم الأربعاء، أن إنتاج الشركة من الغاز وصل لمستويات تاريخية عالية، متجاوزًا مستويات ما قبل... 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T05:42+0000
2022-09-21T05:42+0000
2022-09-21T05:42+0000
روسيا
شركة غازبروم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1b/1061657062_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_95c303bdc45a52b6b3696d3a02c31798.jpg
تومين - سبوتنيك. وقال ياكوفليف خلال منتدى تيومين للصناعة والطاقة: "نحن في مستويات تاريخية عالية من حيث الإنتاج".وأضاف: "لقد وصلنا بالفعل إلى مستوى الإنتاج الذي يتجاوز مستوى ما قبل الجائحة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1b/1061657062_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_350f60cca87383bf8ea65fe42c0a9274.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, شركة غازبروم
"غازبروم" الروسية: إنتاج الغاز يصل إلى مستويات تاريخية ويتجاوز مستويات ما قبل الوباء
تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" الروسية، فاديم ياكوفليف، اليوم الأربعاء، أن إنتاج الشركة من الغاز وصل لمستويات تاريخية عالية، متجاوزًا مستويات ما قبل الجائحة.
تومين - سبوتنيك
. وقال ياكوفليف خلال منتدى تيومين للصناعة والطاقة: "نحن في مستويات تاريخية عالية من حيث الإنتاج".
وأضاف: "لقد وصلنا بالفعل إلى مستوى الإنتاج الذي يتجاوز مستوى ما قبل الجائحة".