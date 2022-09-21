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"غازبروم" الروسية: إنتاج الغاز يصل إلى مستويات تاريخية ويتجاوز مستويات ما قبل الوباء
"غازبروم" الروسية: إنتاج الغاز يصل إلى مستويات تاريخية ويتجاوز مستويات ما قبل الوباء
أعلن نائب رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" الروسية، فاديم ياكوفليف، اليوم الأربعاء، أن إنتاج الشركة من الغاز وصل لمستويات تاريخية عالية، متجاوزًا مستويات ما قبل... 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T05:42+0000
2022-09-21T05:42+0000
روسيا
شركة غازبروم
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تومين - سبوتنيك. وقال ياكوفليف خلال منتدى تيومين للصناعة والطاقة: "نحن في مستويات تاريخية عالية من حيث الإنتاج".وأضاف: "لقد وصلنا بالفعل إلى مستوى الإنتاج الذي يتجاوز مستوى ما قبل الجائحة".
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روسيا, شركة غازبروم
روسيا, شركة غازبروم

"غازبروم" الروسية: إنتاج الغاز يصل إلى مستويات تاريخية ويتجاوز مستويات ما قبل الوباء

05:42 GMT 21.09.2022
© Sputnik . Максим Блиновشعار شركة "غازبروم"
شعار شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© Sputnik . Максим Блинов
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أعلن نائب رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" الروسية، فاديم ياكوفليف، اليوم الأربعاء، أن إنتاج الشركة من الغاز وصل لمستويات تاريخية عالية، متجاوزًا مستويات ما قبل الجائحة.
تومين - سبوتنيك. وقال ياكوفليف خلال منتدى تيومين للصناعة والطاقة: "نحن في مستويات تاريخية عالية من حيث الإنتاج".
وأضاف: "لقد وصلنا بالفعل إلى مستوى الإنتاج الذي يتجاوز مستوى ما قبل الجائحة".
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- سبوتنيك عربيبوتين يلقي خطابا حول الوضع في أوكرانيا 06:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:30 GMT
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