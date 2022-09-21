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https://sputnikarabic.ae/20220921/غروسي-يعلن-بدء-المفاوضات-مع-روسيا-وأوكرانيا-حول-المنطقة-الآمنة-في-محيط-محطة-زابوروجيه-1068070355.html
غروسي يعلن بدء المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا حول المنطقة الآمنة في محيط محطة زابوروجيه
غروسي يعلن بدء المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا حول المنطقة الآمنة في محيط محطة زابوروجيه
أعلن الأمين العام لمنظمة الطاقة الذرية، رفائيل غروسي، بدء المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا حول معايير المنطقة الآمنة في محيط محطة زابوروجيه النووية، مشيرا إلى أن... 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T21:35+0000
2022-09-21T21:35+0000
أخبار أوكرانيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال غروسي في إفادة صحفية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "نحن هنا نعمل على إنشاء منطقة آمنة ومحمية في محيط محطة زابوروجيه النووية، عقدت اجتماعات وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا، واجتماع نظمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الأوكراني مع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع، وممثل السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل".وأضاف غروسي "نحن نعمل على جوانب محددة، والتي تستدعي إنشاء منطقة آمنة".وأكد غروسي أن المنظمة لديها إمكانية للدخول في كل جزء من أجزاء المحطة النووية.يذكر أن وفداً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قام بزيارة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، في الأول من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، لإجراء أول تقييم للسلامة في المحطة، منذ 16 عامًا، حيث تتعرض المحطة لقصف متواصل من قبل القوات الأوكرانية، مما يهدد بوقوع كارثة نووية.وفي التاسع من شهر أيلول/سبتمبر، دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، للوقف الفوري لقصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وذلك على خلفية القصف الذي تتعرض له المحطة ومدينة إنيرغودار، والوضع الحرج لإمدادات الطاقة بالمحطة.
https://sputnikarabic.ae/20220921/روسيا-تعتزم-التعاون-مع-وكالة-الطاقة-الذرية-لإجبار-كييف-على-وقف-قصف-محطة-زابوروجيه-النووية-1068055976.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

غروسي يعلن بدء المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا حول المنطقة الآمنة في محيط محطة زابوروجيه

21:35 GMT 21.09.2022
© AFP 2022 / Alexander Kleinالمدير العام الجديد لوكالة الطاقة الذرية، رافايل غروسي
المدير العام الجديد لوكالة الطاقة الذرية، رافايل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© AFP 2022 / Alexander Klein
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أعلن الأمين العام لمنظمة الطاقة الذرية، رفائيل غروسي، بدء المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا حول معايير المنطقة الآمنة في محيط محطة زابوروجيه النووية، مشيرا إلى أن المفاوضات تناقش جوانب محددة.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال غروسي في إفادة صحفية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "نحن هنا نعمل على إنشاء منطقة آمنة ومحمية في محيط محطة زابوروجيه النووية، عقدت اجتماعات وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا، واجتماع نظمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الأوكراني مع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع، وممثل السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
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روسيا تعتزم التعاون مع وكالة الطاقة الذرية لإجبار كييف على وقف قصف محطة زابوروجيه النووية
14:55 GMT
وأضاف غروسي "نحن نعمل على جوانب محددة، والتي تستدعي إنشاء منطقة آمنة".
وأكد غروسي أن المنظمة لديها إمكانية للدخول في كل جزء من أجزاء المحطة النووية.
يذكر أن وفداً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قام بزيارة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، في الأول من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، لإجراء أول تقييم للسلامة في المحطة، منذ 16 عامًا، حيث تتعرض المحطة لقصف متواصل من قبل القوات الأوكرانية، مما يهدد بوقوع كارثة نووية.
وفي التاسع من شهر أيلول/سبتمبر، دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، للوقف الفوري لقصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وذلك على خلفية القصف الذي تتعرض له المحطة ومدينة إنيرغودار، والوضع الحرج لإمدادات الطاقة بالمحطة.
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