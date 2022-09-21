https://sputnikarabic.ae/20220921/غروسي-يعلن-بدء-المفاوضات-مع-روسيا-وأوكرانيا-حول-المنطقة-الآمنة-في-محيط-محطة-زابوروجيه-1068070355.html

غروسي يعلن بدء المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا حول المنطقة الآمنة في محيط محطة زابوروجيه

غروسي يعلن بدء المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا حول المنطقة الآمنة في محيط محطة زابوروجيه

أعلن الأمين العام لمنظمة الطاقة الذرية، رفائيل غروسي، بدء المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا حول معايير المنطقة الآمنة في محيط محطة زابوروجيه النووية، مشيرا إلى أن... 21.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-21T21:35+0000

2022-09-21T21:35+0000

2022-09-21T21:35+0000

أخبار أوكرانيا

روسيا

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال غروسي في إفادة صحفية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "نحن هنا نعمل على إنشاء منطقة آمنة ومحمية في محيط محطة زابوروجيه النووية، عقدت اجتماعات وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا، واجتماع نظمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الأوكراني مع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع، وممثل السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل".وأضاف غروسي "نحن نعمل على جوانب محددة، والتي تستدعي إنشاء منطقة آمنة".وأكد غروسي أن المنظمة لديها إمكانية للدخول في كل جزء من أجزاء المحطة النووية.يذكر أن وفداً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قام بزيارة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، في الأول من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، لإجراء أول تقييم للسلامة في المحطة، منذ 16 عامًا، حيث تتعرض المحطة لقصف متواصل من قبل القوات الأوكرانية، مما يهدد بوقوع كارثة نووية.وفي التاسع من شهر أيلول/سبتمبر، دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، للوقف الفوري لقصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وذلك على خلفية القصف الذي تتعرض له المحطة ومدينة إنيرغودار، والوضع الحرج لإمدادات الطاقة بالمحطة.

https://sputnikarabic.ae/20220921/روسيا-تعتزم-التعاون-مع-وكالة-الطاقة-الذرية-لإجبار-كييف-على-وقف-قصف-محطة-زابوروجيه-النووية-1068055976.html

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