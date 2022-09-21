https://sputnikarabic.ae/20220921/قطر-تعلن-تعليق-دخول-جميع-الزوار-إلى-منافذ-الدولة-اعتبارا-من-1-نوفمبر-المقبل-1068043306.html
قطر تعلن تعليق دخول جميع الزوار إلى منافذ الدولة اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل
قطر تعلن تعليق دخول جميع الزوار إلى منافذ الدولة اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل
أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الأربعاء، تعليق دخول جميع الزوار إلى منافذ الدولة اعتبارا من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T11:37+0000
2022-09-21T11:37+0000
2022-09-21T11:37+0000
أخبار قطر اليوم
بطولة كأس العالم 2022
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وقالت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي، إن بطاقة "هيّا" فقط هي المستثناه، والتي تتيح لحاملها البقاء في قطر حتى 23 يناير/ كانون الثاني 2023، مشيرة إلى أنه سيتم استئناف تأشيرات الزيارة إلى قطر اعتبارا من 23 ديسمبر/ كانون الثاني 2022.وأضافت أنه "يستثنى من قرار تعليق الدخول إلى قطر في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني من غير حاملي بطاقة هيّا، المواطنون القطريون والمقيمون والخليجيون حاملو البطاقة الشخصية القطرية، وحاملي تأشيرات الاستقدام الشخصي وسمات العمل، والحالات الإنسانية عن طريق المطار بناء على الموافقات المسبقة".يذكر أن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ستقام في قطر نهاية العام الحالي، بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول، للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.وتتوقع قطر (الدولة الخليجية الصغيرة) أن يزورها 1.2 مليون شخص خلال فترة المونديال.
https://sputnikarabic.ae/20220920/أمير-قطر-يوجه-دعوة-عبر-الأمم-المتحدة-لحضور-بطولة-كأس-العالم-1068025736.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022
أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022
قطر تعلن تعليق دخول جميع الزوار إلى منافذ الدولة اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل
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أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الأربعاء، تعليق دخول جميع الزوار إلى منافذ الدولة اعتبارا من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
وقالت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي
، إن بطاقة "هيّا" فقط هي المستثناه، والتي تتيح لحاملها البقاء في قطر حتى 23 يناير/ كانون الثاني 2023، مشيرة إلى أنه سيتم استئناف تأشيرات الزيارة إلى قطر اعتبارا من 23 ديسمبر/ كانون الثاني 2022.
وأضافت أنه "يستثنى من قرار تعليق الدخول إلى قطر في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني من غير حاملي بطاقة هيّا، المواطنون القطريون والمقيمون والخليجيون حاملو البطاقة الشخصية القطرية، وحاملي تأشيرات الاستقدام الشخصي وسمات العمل، والحالات الإنسانية عن طريق المطار بناء على الموافقات المسبقة".
يذكر أن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022
ستقام في قطر نهاية العام الحالي، بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول، للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.
وتتوقع قطر
(الدولة الخليجية الصغيرة) أن يزورها 1.2 مليون شخص خلال فترة المونديال.