https://sputnikarabic.ae/20220921/لابيد-يجب-أن-تكون-إسرائيل-وطنا-مفتوحا-لجميع-اليهود-1068069698.html
لابيد: يجب أن تكون إسرائيل وطنا مفتوحا لجميع اليهود
لابيد: يجب أن تكون إسرائيل وطنا مفتوحا لجميع اليهود
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأربعاء، إن اليهود حول العالم "عائلة واحدة"، مشددا على أن إسرائيل يجب أن تكون وطنا مفتوحا لهم جميعا. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T20:50+0000
2022-09-21T20:50+0000
2022-09-21T20:50+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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جاء ذلك في تغريدة له من نيويورك، عقب لقائه قادة اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية.وقال لابيد: "التقيت اليوم بقادة يهود أمريكيين في نيويورك وكررت التزامي بالحفاظ على الروابط الخاصة بين إسرائيل واليهود وتعميقها في جميع أنحاء العالم".وأضاف "اليهود حول العالم هم عائلة واحدة. يجب أن تكون إسرائيل - وستكون - وطنا مفتوحا لجميع اليهود".يشار إلى أنه في نهاية عام 2020، كان عدد اليهود في العالم كله 15.2 مليون، مقابل 14.8 مليون بنهاية عام 2019، وفق موقع "غلوبس" العبري.ومن بين اليهود في أنحاء العالم، يسكن إسرائيل حوالي 7.069 مليون يهودي، يشكلون ما نسبته 74% من مجموع سكان الدولة العبرية.ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد، خطابا أمام الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة غدا الخميس.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
لابيد: يجب أن تكون إسرائيل وطنا مفتوحا لجميع اليهود
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأربعاء، إن اليهود حول العالم "عائلة واحدة"، مشددا على أن إسرائيل يجب أن تكون وطنا مفتوحا لهم جميعا.
جاء ذلك في تغريدة له من نيويورك، عقب لقائه قادة اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال لابيد
: "التقيت اليوم بقادة يهود أمريكيين في نيويورك وكررت التزامي بالحفاظ على الروابط الخاصة بين إسرائيل واليهود وتعميقها في جميع أنحاء العالم".
وأضاف "اليهود حول العالم هم عائلة واحدة. يجب أن تكون إسرائيل - وستكون - وطنا مفتوحا لجميع اليهود".
يشار إلى أنه في نهاية عام 2020، كان عدد اليهود في العالم كله 15.2 مليون، مقابل 14.8 مليون بنهاية عام 2019، وفق موقع
"غلوبس" العبري.
ومن بين اليهود في أنحاء العالم، يسكن إسرائيل
حوالي 7.069 مليون يهودي، يشكلون ما نسبته 74% من مجموع سكان الدولة العبرية.
ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد، خطابا أمام الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة غدا الخميس.