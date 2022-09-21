https://sputnikarabic.ae/20220921/لافروف-سننجز-أهداف-العملية-العسكرية-الخاصة-1068064136.html

لافروف: من حق الأقاليم المحررة في أوكرانيا الاستقلال وفقا لميثاق الأمم المتحدة

لافروف: من حق الأقاليم المحررة في أوكرانيا الاستقلال وفقا لميثاق الأمم المتحدة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء إن "جميع أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا التي أعلنتها روسيا سيتم تنفيذها بغض النظر عن الوقت الذي تستغرقه. 21.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-21T17:19+0000

2022-09-21T17:19+0000

2022-09-21T17:46+0000

سيرغي لافروف

روسيا

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وأوضح لافروف خلال مقابلة مع مجلة "نيوزويك": "من خلال الإجراءات التي اتخذها الغرب لتمكين نظام النازيين الجدد المعادي للروس في أوكرانيا، والدعم العسكري وتحويل أراضيه إلى نقطة انطلاق لاحتواء روسيا، لم يترك لنا أي خيار سوى إجراء العملية العسكرية الخاصة، وهي ذات أهداف معلنة وهي حماية سكان دونباس، والقضاء على التهديدات لأمن روسيا، وتجريد أوكرانيا من السلاح واجتثاث النازية منها، وكل هذه الأهداف مرتبطة ببعضها وسيتم تنفيذها، بغض النظر عن المدة التي يستغرقها ذلك".وأشار لافروف إلى أنه حتى الآن تم تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل، وقد تم تحرير جزء كبير من مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، وأكد لافروف أن الحياة السلمية يتم ترسيخها في هذه الأراضي.واعتبر لافروف أن الغرب الجماعي، بقيادة الولايات المتحدة، يسعى علنا ​​إلى النصر على روسيا "في ساحة المعركة.وشدد لافروف على أنه "في واشنطن لا يهتمون بإرساء السلام والهدوء في أوكرانيا".وأردف لافروف: "تتمتع مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وإقليمي زابوروجيه وخيرسون بالحق في ممارسة تقرير المصير وفقًا لميثاق الأمم المتحدة".وتابع لافروف: "ليس لدي أدنى شك في قدرة روسيا على تحمل أي ضغط ناتج عن العقوبات".ولفت لافروف إلى أن روسيا لا تتدخل، لكنها تراقب عن كثب الاستعدادات للانتخابات النصفية الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني.وأضاف الوزير: "لا يزال من السابق لأوانه قول أي شيء عن الحملة الرئاسية الأمريكية في عام 2024 ، لأنها لم تبدأ بالفعل بعد".وأشار لافروف إلى أنه فيما يتعلق بالمواطنين الأمريكيين المحتجزين خلال العملية العسكرية، يجب على المرء الاتصال بكييف، وكذلك بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين من خلال القنوات الدبلوماسية الرسمية.وأردف: "أما بالنسبة للمواطنين الأمريكيين المسجونين، فقد حذرنا مرارًا وتكرارًا من النتائج المعاكسة لطرح هذا الموضوع في الفضاء العام، يجب التعامل معه بشكل احترافي من قبل الإدارات المختصة بالصيغة المتفق عليها بين موسكو وواشنطن".

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سيرغي لافروف, روسيا