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https://sputnikarabic.ae/20220921/لافروف-يصل-إلى-نيويورك-للمشاركة-في-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة--1068027568.html
لافروف يصل إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة
لافروف يصل إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة
أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وصل إلى نيويورك، حيث سيشارك في الأسبوع الرفيع المستوى من الدورة السابعة... 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T01:48+0000
2022-09-21T02:34+0000
روسيا
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نيويورك - سبوتنيك. وحتى اللحظة الأخيرة، طغت على زيارة الوفد الروسي مشاكل إصدار التأشيرات والخدمات اللوجستية الأمريكية، والتي أصبحت أكثر تعقيدا بعد فرض عقوبات على صناعة الطيران الروسية وإغلاق جميع الدول الأوروبية تقريبا، مثل الولايات المتحدة، لمجالها الجوي للطائرات الروسية.ومن المقرر أن يعقد لافروف، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، حوالي 20 اجتماعا مع قادة ووزراء خارجية عدد من الدول، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.ومن المتوقع أن يتحدث لافروف من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت.وانعقدت الدورة رقم 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء في نيويورك، التي تحدث فيها غوتيريش عن التحديات العالمية وأهداف الأمم المتحدة التي تسعى إلى تحقيقها بحلول عام 2030.
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روسيا

لافروف يصل إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

01:48 GMT 21.09.2022 (تم التحديث: 02:34 GMT 21.09.2022)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد في موسكو
 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وصل إلى نيويورك، حيث سيشارك في الأسبوع الرفيع المستوى من الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
نيويورك - سبوتنيك. وحتى اللحظة الأخيرة، طغت على زيارة الوفد الروسي مشاكل إصدار التأشيرات والخدمات اللوجستية الأمريكية، والتي أصبحت أكثر تعقيدا بعد فرض عقوبات على صناعة الطيران الروسية وإغلاق جميع الدول الأوروبية تقريبا، مثل الولايات المتحدة، لمجالها الجوي للطائرات الروسية.
ومن المقرر أن يعقد لافروف، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، حوالي 20 اجتماعا مع قادة ووزراء خارجية عدد من الدول، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ومن المتوقع أن يتحدث لافروف من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت.
وانعقدت الدورة رقم 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء في نيويورك، التي تحدث فيها غوتيريش عن التحديات العالمية وأهداف الأمم المتحدة التي تسعى إلى تحقيقها بحلول عام 2030.
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