https://sputnikarabic.ae/20220921/محكمة-الوزراء-الكويتية-ترفض-شكوى-رئيس-مكتب-الصندوق-السيادي-السابق-في-لندن-ضد-وزير-المالية-1068044674.html
محكمة الوزراء الكويتية ترفض شكوى رئيس مكتب الصندوق السيادي السابق في لندن ضد وزير المالية
محكمة الوزراء الكويتية ترفض شكوى رئيس مكتب الصندوق السيادي السابق في لندن ضد وزير المالية
قررت لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء في الكويت، حفظ البلاغ المقدم من الرئيس السابق لمكتب الاستثمار الكويتي صالح العتيقي، ضد وزير المالية عبد الوهاب الرشيد... 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T12:11+0000
2022-09-21T12:11+0000
2022-09-21T12:11+0000
أخبار الكويت اليوم
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وأكدت اللجنة، في حيثيات القرار، أن "ما ورد في البلاغ لا يشكل جريمة من الجرائم التي نسبها المبلغ إلى الوزير"، مشيرة إلى أن "ما تساند إليه المبلغ في بلاغه هو مجرد شكوك وافتراضات"، حسب صحيفة "الراي" الكويتية.وأشارت إلى أن "البلاغ جاء خاليا من أي جريمة يمكن نسبتها إلى وزير المالية، وأن ما ورد في البلاغ لا يرقى أن يشكل جريمة في حقه أو شبهة تلك الجريمة".وتعليقا على الحكم، أكد الرشيد، عبر حسابه على "تويتر"، أن "الحكومة ستواصل الرقابة على مؤسسات الدولة بما لا يؤثر على سمعة الصندوق السيادي ونزاهة استقلاليته".وكان صالح العتيقي، تقدم بشكوى للنائب العام ضد وزير المالية والمدير العام لهيئة الاستثمار الكويتية والتي تدير الصندوق السيادي، وقال إن "السلطات رفضت فصل موظف كان يشتبه في قيامه بتسريب معلومات يمكن أن تلحق الضرر بسمعة مكتب الاستثمار الكويتي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم
محكمة الوزراء الكويتية ترفض شكوى رئيس مكتب الصندوق السيادي السابق في لندن ضد وزير المالية
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قررت لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء في الكويت، حفظ البلاغ المقدم من الرئيس السابق لمكتب الاستثمار الكويتي صالح العتيقي، ضد وزير المالية عبد الوهاب الرشيد نهائيا لانتفاء الجريمة.
وأكدت اللجنة، في حيثيات القرار، أن "ما ورد في البلاغ لا يشكل جريمة من الجرائم التي نسبها المبلغ إلى الوزير"، مشيرة إلى أن "ما تساند إليه المبلغ في بلاغه هو مجرد شكوك وافتراضات"، حسب صحيفة
"الراي" الكويتية.
وأشارت إلى أن "البلاغ جاء خاليا من أي جريمة يمكن نسبتها إلى وزير المالية، وأن ما ورد في البلاغ لا يرقى أن يشكل جريمة في حقه أو شبهة تلك الجريمة".
وتعليقا على الحكم، أكد الرشيد، عبر حسابه على "تويتر"، أن "الحكومة ستواصل الرقابة على مؤسسات الدولة بما لا يؤثر على سمعة الصندوق السيادي ونزاهة استقلاليته".
وكان صالح العتيقي، تقدم بشكوى للنائب العام ضد وزير المالية
والمدير العام لهيئة الاستثمار الكويتية والتي تدير الصندوق السيادي، وقال إن "السلطات رفضت فصل موظف كان يشتبه في قيامه بتسريب معلومات يمكن أن تلحق الضرر بسمعة مكتب الاستثمار الكويتي".