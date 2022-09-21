عربي
https://sputnikarabic.ae/20220921/محكمة-الوزراء-الكويتية-ترفض-شكوى-رئيس-مكتب-الصندوق-السيادي-السابق-في-لندن-ضد-وزير-المالية-1068044674.html
محكمة الوزراء الكويتية ترفض شكوى رئيس مكتب الصندوق السيادي السابق في لندن ضد وزير المالية
محكمة الوزراء الكويتية ترفض شكوى رئيس مكتب الصندوق السيادي السابق في لندن ضد وزير المالية
قررت لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء في الكويت، حفظ البلاغ المقدم من الرئيس السابق لمكتب الاستثمار الكويتي صالح العتيقي، ضد وزير المالية عبد الوهاب الرشيد... 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T12:11+0000
2022-09-21T12:11+0000
أخبار الكويت اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104228/38/1042283889_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_21fb1818561c5a133bf14e0ec934b062.jpg
وأكدت اللجنة، في حيثيات القرار، أن "ما ورد في البلاغ لا يشكل جريمة من الجرائم التي نسبها المبلغ إلى الوزير"، مشيرة إلى أن "ما تساند إليه المبلغ في بلاغه هو مجرد شكوك وافتراضات"، حسب صحيفة "الراي" الكويتية.وأشارت إلى أن "البلاغ جاء خاليا من أي جريمة يمكن نسبتها إلى وزير المالية، وأن ما ورد في البلاغ لا يرقى أن يشكل جريمة في حقه أو شبهة تلك الجريمة".وتعليقا على الحكم، أكد الرشيد، عبر حسابه على "تويتر"، أن "الحكومة ستواصل الرقابة على مؤسسات الدولة بما لا يؤثر على سمعة الصندوق السيادي ونزاهة استقلاليته".وكان صالح العتيقي، تقدم بشكوى للنائب العام ضد وزير المالية والمدير العام لهيئة الاستثمار الكويتية والتي تدير الصندوق السيادي، وقال إن "السلطات رفضت فصل موظف كان يشتبه في قيامه بتسريب معلومات يمكن أن تلحق الضرر بسمعة مكتب الاستثمار الكويتي".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104228/38/1042283889_113:0:1953:1380_1920x0_80_0_0_ddf3f3f15b7b41271a2726fc776ee217.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الكويت اليوم
أخبار الكويت اليوم

محكمة الوزراء الكويتية ترفض شكوى رئيس مكتب الصندوق السيادي السابق في لندن ضد وزير المالية

12:11 GMT 21.09.2022
© AP Photo / GUSTAVO FERRARIالشرطة في الكويت - القوات الخاصة الكويتية
الشرطة في الكويت - القوات الخاصة الكويتية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© AP Photo / GUSTAVO FERRARI
تابعنا عبرTelegram
قررت لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء في الكويت، حفظ البلاغ المقدم من الرئيس السابق لمكتب الاستثمار الكويتي صالح العتيقي، ضد وزير المالية عبد الوهاب الرشيد نهائيا لانتفاء الجريمة.
وأكدت اللجنة، في حيثيات القرار، أن "ما ورد في البلاغ لا يشكل جريمة من الجرائم التي نسبها المبلغ إلى الوزير"، مشيرة إلى أن "ما تساند إليه المبلغ في بلاغه هو مجرد شكوك وافتراضات"، حسب صحيفة "الراي" الكويتية.
وأشارت إلى أن "البلاغ جاء خاليا من أي جريمة يمكن نسبتها إلى وزير المالية، وأن ما ورد في البلاغ لا يرقى أن يشكل جريمة في حقه أو شبهة تلك الجريمة".
وتعليقا على الحكم، أكد الرشيد، عبر حسابه على "تويتر"، أن "الحكومة ستواصل الرقابة على مؤسسات الدولة بما لا يؤثر على سمعة الصندوق السيادي ونزاهة استقلاليته".
وكان صالح العتيقي، تقدم بشكوى للنائب العام ضد وزير المالية والمدير العام لهيئة الاستثمار الكويتية والتي تدير الصندوق السيادي، وقال إن "السلطات رفضت فصل موظف كان يشتبه في قيامه بتسريب معلومات يمكن أن تلحق الضرر بسمعة مكتب الاستثمار الكويتي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала