مسؤول في أنصار الله لـ"سبوتنيك": أجواء اليمن أصبحت آمنة من طائرات العدوان من اليوم
© Photo / AHMED ABDELWAHABالعرض العسكري لأنصار الله في ذكرى ثورة ٢١ سبتمبر
© Photo / AHMED ABDELWAHAB
قال مستشار وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ بصنعاء، توفيق الحميري، إن سماء اليمن أصبحت آمنة من طائرات العدوان، بداية من اليوم.
وأوضح الحميري أن هذا الآمان جاء بعد الكشف عن منظومات الصواريخ المتطورة والدفاعات الجوية والطيران المسير الحديث خلال العرض العسكري بميدان السبعين خلال الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 21 سبتمبر/أيلول.
وقال الحميري في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن العرض العسكري الذي جرى اليوم يعتبر الحدث الأول عالميا، حيث أزيح الستار عن عتاد وتقنيات عسكرية حديثة، حيث تم الكشف لأول مرة عن منظومة زوارق مسيرة بتقنيات حديثة جدا، بالإضافة إلى الصواريخ البحرية و9 منظومات صاروخية تم الإفصاح عنها، منها صواريخ أرض- أرض، وصواريخ أرض- جو، منظومة "سام 9" للدفاع الجوي ذات الصناعة المحلية.
© Photo / AHMED ABDELWAHABالعرض العسكري لأنصار الله في ذكرى ثورة ٢١ سبتمبر
العرض العسكري لأنصار الله في ذكرى ثورة ٢١ سبتمبر
© Photo / AHMED ABDELWAHAB
وأضاف، بعد الكشف عن المنظومات البحرية ومنظومات الدفاع الجوي والطيران المسير، فإن الأجواء اليمنية أصبحت منذ اليوم مُحرمة على طائرات الـ إف 16، بل تم الإفصاح أيضا عن عدة منظومات صاروخية حديثة، بالإضافة إلى تشكيلات من الطائرات المسيرة ذات التقنية الحديثة، وجميع تلك الأسلحة تم استعراضها في ميدان السبعين وهي من إنتاج التصنيع الحربي اليمني.
ودعا رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" "الحوثيين" اليمنية، مهدي المشاط، اليوم الأربعاء، التحالف العربي بقيادة السعودية، إلى إنهاء الحرب في اليمن من خلال إجراءات بناء الثقة بدءا بالخطوات الضرورية في الجانبين الإنساني والاقتصادي.
وقال المشاط، في كلمة متلفزة بمناسبة ذكرى سيطرة جماعة "أنصار الله" على السلطة في اليمن عبر ما تسميه "ثورة 21 سبتمبر"، بثتها قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة: "نؤكد حرصنا الكبير على السلام والانفتاح على كل الجهود والمساعي الخيرة، وأدعو قيادة الحرب في الجانب الآخر - التحالف العربي بقيادة السعودية - إلى الانتقال المشترك من استراتيجيات الحرب والسياسات العدائية إلى استراتيجيات السلام".
© Photo / AHMED ABDELWAHABالعرض العسكري لأنصار الله في ذكرى ثورة ٢١ سبتمبر
العرض العسكري لأنصار الله في ذكرى ثورة ٢١ سبتمبر
© Photo / AHMED ABDELWAHAB
وأضاف المشاط:
ندعو لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال بشكل كلي ومعالجة آثار وتداعيات الحرب والتعاون في إصلاح ما أفسدته.
وتابع: "أدعو قيادة الحرب في الجانب الآخر إلى سرعة الانخراط العملي في إجراءات بناء الثقة بدءاً بالخطوات الضرورية في الجانبين الإنساني والاقتصادي، وفي مقدمتها رفع الحصار عن الموانئ والمطارات اليمنية وضبط موارد والثروات النفطية والغازية بما يكفل صرف الرواتب".
وطالب رئيس المجلس السياسي الأعلى، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة إلى "دعم خيارات السلام الجاد والحقيقي"، متهماً إياه بالانحياز بقوله: "على المجتمع الدولي البدء الفوري في تعديل السلوك الذي دأب عليه باعتباره سلوكاً معيقاً ومحبطاً ومنحازا".
© Photo / AHMED ABDELWAHAB العرض العسكري لأنصار الله في ذكرى ثورة ٢١ سبتمبر
العرض العسكري لأنصار الله في ذكرى ثورة ٢١ سبتمبر
© Photo / AHMED ABDELWAHAB
وانتقد المشاط، أداء الأمم المتحدة في جهود الحل السياسي للصراع في اليمن، معتبرا أنه أحد أسباب إطالة أمد الحرب، قائلا: "السلوك الأممي لا يساعد أبداً على بناء الثقة وتحقيق السلام بقدر ما يدخل ضمن العوامل المباشرة التي تقف وراء إطالة أمد الحرب، ولقد حان وقت السلام وفي معرض السلام لا ينبغي للخارج أن يكذب الكذبة ويصدقها إلى ما لا نهاية".
وبشأن ملف تبادل الأسرى، دعا المشاط إلى "العمل على إحراز التقدم المطلوب والمشجع في تبادل إطلاق الأسرى والجثامين والكشف عن المفقودين"، مضيفاً: "نؤكد جاهزيتنا التامة للدخول الفوري في إنجاز هذه الخطوة الإنسانية على قاعدة الكل مقابل الكل".
ووجه رئيس المجلس السياسي الأعلى، رسالة تطمين إلى دول الخليج والعالم العربي، بهدف الاعتراف بالحكومة المشكلة من جماعة أنصار الله، بالقول: "نؤكد استعدادنا التام لتبادل معالجة المخاوف وضمان المصالح المشروعة مع محيطنا العربي والإسلامي ومع كل دول العالم".
© Photo / AHMED ABDELWAHABالعرض العسكري لأنصار الله في ذكرى ثورة ٢١ سبتمبر
العرض العسكري لأنصار الله في ذكرى ثورة ٢١ سبتمبر
© Photo / AHMED ABDELWAHAB
وتسيطر جماعة أنصار الله "الحوثيين"، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، وبينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.