https://sputnikarabic.ae/20220921/مسؤول-في-أنصار-الله-لـسبوتنيك-أجواء-اليمن-أصبحت-آمنة-من-طائرات-العدوان-من-اليوم-1068063458.html

مسؤول في أنصار الله لـ"سبوتنيك": أجواء اليمن أصبحت آمنة من طائرات العدوان من اليوم

مسؤول في أنصار الله لـ"سبوتنيك": أجواء اليمن أصبحت آمنة من طائرات العدوان من اليوم

قال مستشار وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ بصنعاء، توفيق الحميري، إن سماء اليمن أصبحت آمنة من طائرات العدوان، بداية من اليوم. 21.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-21T17:17+0000

2022-09-21T17:17+0000

2022-09-21T17:17+0000

العالم العربي

تقارير سبوتنيك

الحرب على اليمن

السعودية

أنصار الله

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/15/1068062351_1:0:1080:607_1920x0_80_0_0_704d4705e9d89081e56c50e0f3cb216b.jpg

وأوضح الحميري أن هذا الآمان جاء بعد الكشف عن منظومات الصواريخ المتطورة والدفاعات الجوية والطيران المسير الحديث خلال العرض العسكري بميدان السبعين خلال الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 21 سبتمبر/أيلول.وقال الحميري في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن العرض العسكري الذي جرى اليوم يعتبر الحدث الأول عالميا، حيث أزيح الستار عن عتاد وتقنيات عسكرية حديثة، حيث تم الكشف لأول مرة عن منظومة زوارق مسيرة بتقنيات حديثة جدا، بالإضافة إلى الصواريخ البحرية و9 منظومات صاروخية تم الإفصاح عنها، منها صواريخ أرض- أرض، وصواريخ أرض- جو، منظومة "سام 9" للدفاع الجوي ذات الصناعة المحلية.وأضاف، بعد الكشف عن المنظومات البحرية ومنظومات الدفاع الجوي والطيران المسير، فإن الأجواء اليمنية أصبحت منذ اليوم مُحرمة على طائرات الـ إف 16، بل تم الإفصاح أيضا عن عدة منظومات صاروخية حديثة، بالإضافة إلى تشكيلات من الطائرات المسيرة ذات التقنية الحديثة، وجميع تلك الأسلحة تم استعراضها في ميدان السبعين وهي من إنتاج التصنيع الحربي اليمني.ودعا رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" "الحوثيين" اليمنية، مهدي المشاط، اليوم الأربعاء، التحالف العربي بقيادة السعودية، إلى إنهاء الحرب في اليمن من خلال إجراءات بناء الثقة بدءا بالخطوات الضرورية في الجانبين الإنساني والاقتصادي.وقال المشاط، في كلمة متلفزة بمناسبة ذكرى سيطرة جماعة "أنصار الله" على السلطة في اليمن عبر ما تسميه "ثورة 21 سبتمبر"، بثتها قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة: "نؤكد حرصنا الكبير على السلام والانفتاح على كل الجهود والمساعي الخيرة، وأدعو قيادة الحرب في الجانب الآخر - التحالف العربي بقيادة السعودية - إلى الانتقال المشترك من استراتيجيات الحرب والسياسات العدائية إلى استراتيجيات السلام".وأضاف المشاط:وتابع: "أدعو قيادة الحرب في الجانب الآخر إلى سرعة الانخراط العملي في إجراءات بناء الثقة بدءاً بالخطوات الضرورية في الجانبين الإنساني والاقتصادي، وفي مقدمتها رفع الحصار عن الموانئ والمطارات اليمنية وضبط موارد والثروات النفطية والغازية بما يكفل صرف الرواتب".وطالب رئيس المجلس السياسي الأعلى، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة إلى "دعم خيارات السلام الجاد والحقيقي"، متهماً إياه بالانحياز بقوله: "على المجتمع الدولي البدء الفوري في تعديل السلوك الذي دأب عليه باعتباره سلوكاً معيقاً ومحبطاً ومنحازا".وانتقد المشاط، أداء الأمم المتحدة في جهود الحل السياسي للصراع في اليمن، معتبرا أنه أحد أسباب إطالة أمد الحرب، قائلا: "السلوك الأممي لا يساعد أبداً على بناء الثقة وتحقيق السلام بقدر ما يدخل ضمن العوامل المباشرة التي تقف وراء إطالة أمد الحرب، ولقد حان وقت السلام وفي معرض السلام لا ينبغي للخارج أن يكذب الكذبة ويصدقها إلى ما لا نهاية".وبشأن ملف تبادل الأسرى، دعا المشاط إلى "العمل على إحراز التقدم المطلوب والمشجع في تبادل إطلاق الأسرى والجثامين والكشف عن المفقودين"، مضيفاً: "نؤكد جاهزيتنا التامة للدخول الفوري في إنجاز هذه الخطوة الإنسانية على قاعدة الكل مقابل الكل".ووجه رئيس المجلس السياسي الأعلى، رسالة تطمين إلى دول الخليج والعالم العربي، بهدف الاعتراف بالحكومة المشكلة من جماعة أنصار الله، بالقول: "نؤكد استعدادنا التام لتبادل معالجة المخاوف وضمان المصالح المشروعة مع محيطنا العربي والإسلامي ومع كل دول العالم".وتسيطر جماعة أنصار الله "الحوثيين"، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، وبينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, تقارير سبوتنيك, الحرب على اليمن, السعودية, أنصار الله