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https://sputnikarabic.ae/20220921/مصرع-3-سودانيين-وفقد-الاتصال-مع-30-آخرين-إثر-انهيار-منجم-ذهب-غربي-البلاد-1068036320.html
مصرع 3 سودانيين وفقد الاتصال مع 30 آخرين إثر انهيار منجم ذهب غربي البلاد
مصرع 3 سودانيين وفقد الاتصال مع 30 آخرين إثر انهيار منجم ذهب غربي البلاد
ذكرت وسائل إعلام سودانية، اليوم الأربعاء، أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم، ونحو 30 شخصا آخرين أصبحوا في عداد المفقودين؛ وذلك إثر انهيار منجم ذهب، غربي السودان. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T09:07+0000
2022-09-21T09:07+0000
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الخرطوم - سبوتنيك. وقالت صحيفة "الوطن": "لقي 3 أشخاص حتفهم وتم فقدان نحو 30 آخرين، جراء انهيار منجم للذهب، في منطقة جبل عامر، الواقعة في ولاية شمال دارفور".وبحسب الصحيفة، فإن حوادث انهيار المناجم تكررت في أنحاء متفرقة من البلاد؛ ما أسفر عن مصرع العشرات.ووفقا لوزارة المعادن السودانية، بوقت سابق، يعمل حوالي مليوني سوداني في التعدين بظروف صعبة وخطرة، وينتجون نحو 80 في المئة من إجمالي معدن الذهب، سنويا.
https://sputnikarabic.ae/20220429/مقتل-12-امرأة-بسبب-انهيار-أرضي-في-منجم-ذهب-بإندونيسيا-1061722191.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي

مصرع 3 سودانيين وفقد الاتصال مع 30 آخرين إثر انهيار منجم ذهب غربي البلاد

09:07 GMT 21.09.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورمنجم
منجم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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ذكرت وسائل إعلام سودانية، اليوم الأربعاء، أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم، ونحو 30 شخصا آخرين أصبحوا في عداد المفقودين؛ وذلك إثر انهيار منجم ذهب، غربي السودان.
الخرطوم - سبوتنيك. وقالت صحيفة "الوطن": "لقي 3 أشخاص حتفهم وتم فقدان نحو 30 آخرين، جراء انهيار منجم للذهب، في منطقة جبل عامر، الواقعة في ولاية شمال دارفور".
وبحسب الصحيفة، فإن حوادث انهيار المناجم تكررت في أنحاء متفرقة من البلاد؛ ما أسفر عن مصرع العشرات.
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ووفقا لوزارة المعادن السودانية، بوقت سابق، يعمل حوالي مليوني سوداني في التعدين بظروف صعبة وخطرة، وينتجون نحو 80 في المئة من إجمالي معدن الذهب، سنويا.
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