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موسكو والخرطوم تبحثان مخرجات اللجنة الوزارية المشتركة
موسكو والخرطوم تبحثان مخرجات اللجنة الوزارية المشتركة
ناقش وكيل وزارة الخارجية بالسودان، السفير دفع الله الحاج علي، مع القائم بالأعمال الروسي بالإنابة، مكسيم سليساريف، سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T07:28+0000
2022-09-21T07:28+0000
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والتقى وكيل وزارة الخارجية بالسودان بالقائم بالأعمال الروسي بالإنابة، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".وجاء في بيان الخارجية السودانية، أن اللقاء ناقش مخرجات اللجنة الوزارية المشتركة التي استضافتها موسكو مؤخرا.وأشار البيان إلى أنه تم خلال اللقاء "بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين ومخرجات اللجنة الوزارية المشتركة التي استضافتها موسكو مؤخراً".وأكد الطرفان على "أهمية دعم الجهود الخاصة بتسهيل وصول المساعدات الداعمة للإنتاج الزراعى للدول الأفريقية في إطار تحقيق الأمن الغذائي في الإقليم والدول الأكثر احتياجا في العالم".
https://sputnikarabic.ae/20220819/روسيا-تعتزم-توسيع-التعاون-مع-السودان-في-قطاع-الطاقة---1066638970.html
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أخبار السودان اليوم, روسيا, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, روسيا, العالم العربي

موسكو والخرطوم تبحثان مخرجات اللجنة الوزارية المشتركة

07:28 GMT 21.09.2022
© AFP 2022 / Ashraf Shazlyمبنى الخارجية السودانية
مبنى الخارجية السودانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© AFP 2022 / Ashraf Shazly
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ناقش وكيل وزارة الخارجية بالسودان، السفير دفع الله الحاج علي، مع القائم بالأعمال الروسي بالإنابة، مكسيم سليساريف، سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
والتقى وكيل وزارة الخارجية بالسودان بالقائم بالأعمال الروسي بالإنابة، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وجاء في بيان الخارجية السودانية، أن اللقاء ناقش مخرجات اللجنة الوزارية المشتركة التي استضافتها موسكو مؤخرا.
وأشار البيان إلى أنه تم خلال اللقاء "بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين ومخرجات اللجنة الوزارية المشتركة التي استضافتها موسكو مؤخراً".
الشركة النفطية الروسية روسنفط - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
روسيا تعتزم توسيع التعاون مع السودان في قطاع الطاقة
19 أغسطس, 20:10 GMT
وأكد الطرفان على "أهمية دعم الجهود الخاصة بتسهيل وصول المساعدات الداعمة للإنتاج الزراعى للدول الأفريقية في إطار تحقيق الأمن الغذائي في الإقليم والدول الأكثر احتياجا في العالم".
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