https://sputnikarabic.ae/20220921/ميقاتي-يحذر-من-خطر-انعدام-الأمن-الغذائي-في-لبنان--1068069385.html
ميقاتي يحذر من خطر انعدام الأمن الغذائي في لبنان
ميقاتي يحذر من خطر انعدام الأمن الغذائي في لبنان
حذر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في بلاده. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T20:38+0000
2022-09-21T20:38+0000
2022-09-21T20:38+0000
أخبار لبنان
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جاء خلال لقاء حواري عن الأمن الغذائي في العالم بمقر بعثة فرنسا في الأمم المتحدة بنيويورك، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.وقال رئيس الحكومة اللبناني إن: "انعدام الأمن الغذائي الحاد يهدد ملايين الأشخاص في الشرق الأوسط وإفريقيا".وأضاف أن بلاده ليس استثناء من هذا الواقع بسبب الأزمة المالية غير المسبوقة التي نواجهها، وأزمة اللاجئين السوريين.ودعا ميقاتي لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وإلى دعم الإنتاج المحلي ومساعدة صغار المزارعين وضمان استدامة سلاسل التوريد.ويشهد لبنان أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي واحدة على أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ منتصف القرن الـ 19، حيث أدت إلى انهيار مالي وشح في الوقود والطاقة وسلع أساسية أخرى.وفي 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، حذر رئيس الوزراء ميقاتي من خروج الأوضاع في البلاد عن السيطرة بسبب "أزمة" اللاجئين.
https://sputnikarabic.ae/20220921/العتمة-الشاملة-تفاقم-أزمة-المياه-في-لبنان--1068052715.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
ميقاتي يحذر من خطر انعدام الأمن الغذائي في لبنان
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حذر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في بلاده.
جاء خلال لقاء حواري عن الأمن الغذائي في العالم بمقر بعثة فرنسا في الأمم المتحدة بنيويورك، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام
.
وقال رئيس الحكومة اللبناني إن: "انعدام الأمن الغذائي الحاد يهدد ملايين الأشخاص في الشرق الأوسط وإفريقيا".
وأضاف أن بلاده ليس استثناء من هذا الواقع بسبب الأزمة المالية غير المسبوقة التي نواجهها، وأزمة اللاجئين السوريين.
ودعا ميقاتي لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وإلى دعم الإنتاج المحلي ومساعدة صغار المزارعين وضمان استدامة سلاسل التوريد.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي واحدة على أسوأ ثلاث أزمات في العالم
منذ منتصف القرن الـ 19، حيث أدت إلى انهيار مالي وشح في الوقود والطاقة وسلع أساسية أخرى.
وفي 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، حذر رئيس الوزراء ميقاتي من خروج الأوضاع في البلاد عن السيطرة بسبب "أزمة" اللاجئين.