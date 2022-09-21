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https://sputnikarabic.ae/20220921/ميقاتي-يحذر-من-خطر-انعدام-الأمن-الغذائي-في-لبنان--1068069385.html
ميقاتي يحذر من خطر انعدام الأمن الغذائي في لبنان
ميقاتي يحذر من خطر انعدام الأمن الغذائي في لبنان
حذر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في بلاده. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T20:38+0000
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أخبار لبنان
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جاء خلال لقاء حواري عن الأمن الغذائي في العالم بمقر بعثة فرنسا في الأمم المتحدة بنيويورك، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.وقال رئيس الحكومة اللبناني إن: "انعدام الأمن الغذائي الحاد يهدد ملايين الأشخاص في الشرق الأوسط وإفريقيا".وأضاف أن بلاده ليس استثناء من هذا الواقع بسبب الأزمة المالية غير المسبوقة التي نواجهها، وأزمة اللاجئين السوريين.ودعا ميقاتي لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وإلى دعم الإنتاج المحلي ومساعدة صغار المزارعين وضمان استدامة سلاسل التوريد.ويشهد لبنان أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي واحدة على أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ منتصف القرن الـ 19، حيث أدت إلى انهيار مالي وشح في الوقود والطاقة وسلع أساسية أخرى.وفي 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، حذر رئيس الوزراء ميقاتي من خروج الأوضاع في البلاد عن السيطرة بسبب "أزمة" اللاجئين.
https://sputnikarabic.ae/20220921/العتمة-الشاملة-تفاقم-أزمة-المياه-في-لبنان--1068052715.html
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أخبار لبنان
أخبار لبنان

ميقاتي يحذر من خطر انعدام الأمن الغذائي في لبنان

20:38 GMT 21.09.2022
© Sputnikرئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
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حذر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في بلاده.
جاء خلال لقاء حواري عن الأمن الغذائي في العالم بمقر بعثة فرنسا في الأمم المتحدة بنيويورك، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
مضخة لسحب المياه من بئر ري مزارع في منطقة رانيا، بالقرب من سد دوكان شمال غرب مدينة السليمانية شمال شرق العراق في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، حيث تتراجع مياه الخزان بسبب مزيج من العوامل بما في ذلك انخفاض هطول الأمطار والجفاف الشديد، وتحويل تدفق الأنهار من إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
العتمة الشاملة تفاقم أزمة المياه في لبنان
14:03 GMT
وقال رئيس الحكومة اللبناني إن: "انعدام الأمن الغذائي الحاد يهدد ملايين الأشخاص في الشرق الأوسط وإفريقيا".
وأضاف أن بلاده ليس استثناء من هذا الواقع بسبب الأزمة المالية غير المسبوقة التي نواجهها، وأزمة اللاجئين السوريين.
ودعا ميقاتي لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وإلى دعم الإنتاج المحلي ومساعدة صغار المزارعين وضمان استدامة سلاسل التوريد.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي واحدة على أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ منتصف القرن الـ 19، حيث أدت إلى انهيار مالي وشح في الوقود والطاقة وسلع أساسية أخرى.
وفي 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، حذر رئيس الوزراء ميقاتي من خروج الأوضاع في البلاد عن السيطرة بسبب "أزمة" اللاجئين.
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