https://sputnikarabic.ae/20220921/نائب-لبناني-نأمل-أن-تكون-هناك-فرصة-جديدة-لتشكيل-حكومة-تتصدى-للمرحلة-المقبلة--1068051729.html

نائب لبناني: نأمل أن تكون هناك فرصة جديدة لتشكيل حكومة تتصدى للمرحلة المقبلة

نائب لبناني: نأمل أن تكون هناك فرصة جديدة لتشكيل حكومة تتصدى للمرحلة المقبلة

قال النائب في البرلمان اللبناني أيوب حميد إن الموازنة رغم أنها شر لا بد منه في هذه المرحلة، إلا أنها حاولت أن توجد نوعا من التوازن وبنفس الوقت أن تخفف العجز... 21.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-21T13:39+0000

2022-09-21T13:39+0000

2022-09-21T13:39+0000

تقارير سبوتنيك

لبنان

اقتصادية

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وأضاف البرلماني اللبناني في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "نعول أن تكون جلسة مجلس النواب المقبلة في 26 من سبتمبر/أيلول فرصة لإقرار الموازنة وبنفس الوقت نأمل أن تكون هناك فرصة جديدة لتشكيل حكومة تتصدى للمرحلة المقبلة بكل تداعياتها إن لم يكن هناك رئيس جديد للبلاد".كذلك ذكر حميد أن "الجميع يتشارك في الملاحظات على الموازنة وأرقامها وما ورد فيها من أمور، ولكن يبقى إقرارها ضروريا لعلها تكون أهون الشرور، لأن أساس الموازنة رغم تأخر وصولها إلى المجلس النيابي ورغم ما حصل من تعديل أو موضوع الدولار الجمركي واحتساب الدولار لأن له أساس كبير فيما يتعلق بالعجز المرتقب لجهة ما يمكن أن يحصل، ولدينا 3 أشهر لإنهاء السنة المالية، والموازنة هي سياسة سنة للحكومات، لذلك نحن لا نعول كثيراً على الأرقام بقدر تعويلنا على المبدأ، فنتجاوز الكثير من المطبات، ومن جانب آخر ليكون هناك قدرة للحكومة للتواصل مع العالم الخارجي وخاصة الصناديق المقرضة بتسمياتها المختلفة".وشدد على أنه "لا بد من الحديث عن الإيجابية التي تراعي تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي وضعف الليرة اللبنانية وارتفاع قيمة الدولار أمام العملة اللبنانية".

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