https://sputnikarabic.ae/20220921/نتنياهو-يحذر-لابيد-ينوي-تسليم-احتياطياتنا-من-الغاز-إلى-لبنان-ليستخدمها-حزب-الله-في-شراء-الصواريخ-1068037098.html

نتنياهو يحذر: لابيد ينوي تسليم احتياطياتنا من الغاز إلى لبنان ليستخدمها حزب الله في شراء الصواريخ

نتنياهو يحذر: لابيد ينوي تسليم احتياطياتنا من الغاز إلى لبنان ليستخدمها حزب الله في شراء الصواريخ

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، رسالة إلى الإسرائيليين، متهما رئيس الوزراء الحالي يائيير لابيد، بـ"الخضوع لحزب الله والإذعان إليه،... 21.09.2022, سبوتنيك عربي

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وقال نتنياهو، عبر فيديو نشره على حسابه في "تويتر"، إن "لديه رسالة مقلقة للغاية"، موضحا أن أمين عام "​حزب الله​" حسن نصرالله​، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لاببيد.واعتبر أن "لابيد ينوي تسليم لبنان دون أي رقابة أو سيطرة من إسرائيل، احتياطياتنا من الغاز" في ​كاريش​، "التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، والتي سيستخدمها حزب الله لشراء آلاف الصواريخ والصواريخ التي تستهدف المدن الإسرائيلية".يأتي ذلك، بعد أيام من تحذير الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إسرائيل من استخراج الغاز من حقل "كاريش" المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل، قبل انتهاء عملية ترسيم الحدود البحرية.وقال نصر الله: "الخطّ الأحمر بالنسبة لنا، هو بدء استخراج الغاز من كاريش .. أعيننا على كاريش وصواريخنا على كاريش".ورد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، يوم الاثنين، وقال إن "عملية استخراج الغاز من حقل كاريش ستبدأ بغض النظر عن مسار المفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية".وأعلن لابيد، في بيان له، أنه "من الممكن والضروري التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات مع لبنان حول الحدود البحرية، بما يخدم مصالح كلا البلدين"، مضيفا: "الاتفاق سيكون مفيدا للغاية وسيسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي".

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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, أخبار حزب الله