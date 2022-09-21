https://sputnikarabic.ae/20220921/نظام-الصواريخ-المضادة-للطائرات-سامب-تي-1068047511.html
نظام الصواريخ المضادة للطائرات "سامب-تي"
نظام الصواريخ المضادة للطائرات "سامب-تي"
تريد تركيا الانضمام إلى كونسورتيوم "يوروسام" (Eurosam)، وهو شركة أوروبية لإنتاج الصواريخ المضادة للطائرات، أنشأتها شراكة إيطالية فرنسية، لتصبح جزءًا من نظام... 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T13:09+0000
2022-09-21T13:09+0000
2022-09-21T13:09+0000
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جمع فريق "سبوتنيك" المواصفات الفنية لـ"سامب-تي"، التي ترونها في هذه الإنفوغراف.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, وسائط متعددة, инфографика, أخبار تركيا اليوم
انفوجرافيك, وسائط متعددة, инфографика, أخبار تركيا اليوم
نظام الصواريخ المضادة للطائرات "سامب-تي"
تابعنا عبر
تريد تركيا الانضمام إلى كونسورتيوم "يوروسام" (Eurosam)، وهو شركة أوروبية لإنتاج الصواريخ المضادة للطائرات، أنشأتها شراكة إيطالية فرنسية، لتصبح جزءًا من نظام الدفاع الجوي "سامب-تي" (SAMP-T).
جمع فريق "سبوتنيك" المواصفات الفنية لـ"سامب-تي"، التي ترونها في هذه الإنفوغراف.