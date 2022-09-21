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وزير الاتصالات الإيراني ينفي "ادعاءات" تعطيل الإنترنت في البلاد
وزير الاتصالات الإيراني ينفي "ادعاءات" تعطيل الإنترنت في البلاد
نفى وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور، اليوم الأربعاء، الادعاءات التي تحدثت عن أن خدمة الإنترنت قد تتعطل في البلاد لأسباب أمنية. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T13:06+0000
2022-09-21T13:06+0000
أخبار إيران
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وأفادت وكالة الطلبة الإيرانية (إسنا)، بأن "وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أوضحت أن بعض وسائل الإعلام نشرت اقتباسا خاطئا من كلمة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على هامش الاجتماع الحكومي، وتم تصحيحه بعد أن تبعه مركز العلاقات العامة".ونفى الوزير هذه الاقتباسات الخاطئة وقال، ردا على سؤال صحفي حول سرعة الإنترنت، إنه "في الأيام الاخيرة كانت هناك قيود مؤقتة في بعض الأماكن وفي بعض الساعات تم حلها وحاليا شبكة الاتصالات لا تعاني من أي مشاكل من حيث سرعة وجودة الاتصال".ونزل آلاف المحتجين إلى الشوارع في إيران، منذ أيام، بعد مقتل الشابة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، التي توفيت خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، ووصلت الاحتجاجات إلى اشتباكات، فيما وردت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن "المحتجين وسط طهران رفعوا شعار الموت للجمهورية الإسلامية وهتافات ضد مسؤولي الدولة"، مشيرة إلى أن "بعض المشاركين في الاحتجاج قاموا بحرق حاويات نفايات وإلقاء الحجارة على سيارات الشرطة".وأضافت أن "قوات مكافحة الشغب وبعد ساعة من الاحتجاجات التي تسببت بازدحام مروري شديد في منطقة حيوية وسط العاصمة استخدمت العصي والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين".كما زعمت وكالة "رويترز" أن "متظاهرين اثنين قتلا وأصيب 15 باحتجاجات شعبية على وفاة الشابة مهسا أميني".وأعرب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الأحد الماضي، عن تعاطفه مع أسرة الشابة مهسا أميني، والتي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية.وأكد رئيسي، خلال المحادثة الهاتفية مع أسرة مهسا أميني، أنه "يعتبر جميع الفتيات الإيرانيات بمثابة بناته"، قائلا: "ابنتكم هي بمثابة ابنتي، وشعوري هو أن هذا الحادث قد وقع لأحد أحبائي لذا اعتبروني شريكًا لكم في محنتكم ومتعاطفًا معكم في حزنكم".
https://sputnikarabic.ae/20220921/إيران-تعلن-القبض-على-رعايا-من-3-دول-أجنبية-في-احتجاجات-طهران-1068036743.html
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أخبار إيران
أخبار إيران

وزير الاتصالات الإيراني ينفي "ادعاءات" تعطيل الإنترنت في البلاد

13:06 GMT 21.09.2022
© AFP 2022احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
© AFP 2022
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نفى وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور، اليوم الأربعاء، الادعاءات التي تحدثت عن أن خدمة الإنترنت قد تتعطل في البلاد لأسباب أمنية.
وأفادت وكالة الطلبة الإيرانية (إسنا)، بأن "وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أوضحت أن بعض وسائل الإعلام نشرت اقتباسا خاطئا من كلمة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على هامش الاجتماع الحكومي، وتم تصحيحه بعد أن تبعه مركز العلاقات العامة".
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
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09:29 GMT
ونفى الوزير هذه الاقتباسات الخاطئة وقال، ردا على سؤال صحفي حول سرعة الإنترنت، إنه "في الأيام الاخيرة كانت هناك قيود مؤقتة في بعض الأماكن وفي بعض الساعات تم حلها وحاليا شبكة الاتصالات لا تعاني من أي مشاكل من حيث سرعة وجودة الاتصال".
ونزل آلاف المحتجين إلى الشوارع في إيران، منذ أيام، بعد مقتل الشابة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، التي توفيت خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، ووصلت الاحتجاجات إلى اشتباكات، فيما وردت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن "المحتجين وسط طهران رفعوا شعار الموت للجمهورية الإسلامية وهتافات ضد مسؤولي الدولة"، مشيرة إلى أن "بعض المشاركين في الاحتجاج قاموا بحرق حاويات نفايات وإلقاء الحجارة على سيارات الشرطة".
وأضافت أن "قوات مكافحة الشغب وبعد ساعة من الاحتجاجات التي تسببت بازدحام مروري شديد في منطقة حيوية وسط العاصمة استخدمت العصي والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين".
كما زعمت وكالة "رويترز" أن "متظاهرين اثنين قتلا وأصيب 15 باحتجاجات شعبية على وفاة الشابة مهسا أميني".
وأعرب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الأحد الماضي، عن تعاطفه مع أسرة الشابة مهسا أميني، والتي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية.
وأكد رئيسي، خلال المحادثة الهاتفية مع أسرة مهسا أميني، أنه "يعتبر جميع الفتيات الإيرانيات بمثابة بناته"، قائلا: "ابنتكم هي بمثابة ابنتي، وشعوري هو أن هذا الحادث قد وقع لأحد أحبائي لذا اعتبروني شريكًا لكم في محنتكم ومتعاطفًا معكم في حزنكم".
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