https://sputnikarabic.ae/20220921/وزير-الخارجية-البيلاروسي-ينتقد-عمل-الأمم-المتحدة-1068036166.html
وزير الخارجية البيلاروسي ينتقد عمل الأمم المتحدة
وزير الخارجية البيلاروسي ينتقد عمل الأمم المتحدة
أعلن وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي أن الفجوة بين الأمم المتحدة والتنوع المتزايد في العالم آخذة في الاتساع، والمنظمة تفقد طابع المنصة المحايدة. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T09:04+0000
2022-09-21T09:04+0000
2022-09-21T09:04+0000
العالم
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أدلى الوزير بهذا البيان في رسالة مناشدة إلى جميع زملائه من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حدد فيها مقاربات للقضايا الرئيسية لعمل الأمم المتحدة وسبل إصلاح المنظمة.وقال: "بيلاروسيا، مثل العديد من البلدان الأخرى، مجبرة على الاعتراف بالفجوة المتنامية بين الأمم المتحدة الحالية والتنوع المتزايد بسرعة في العالم. وإذا كان جوهر ودور الأمم المتحدة في مسائل الحفاظ على السلام والأمن رهينة هيكلها المؤسسي، الذي يتجسد في مجلس الأمن مع حق النقض، فإن التعاون الدولي الفعال للمنظمات في المجالات غير الأمنية الأخرى يعوقه بعض العوامل الأخرى".وذكر أن "الأمم المتحدة أصبحت ضحية لحظة أحادية القطب في تاريخ العالم الحديث". وقال: "إن فقدان الحياد يعززه... اعتماد الأمم المتحدة الساحق على أموال المانحين التي تقدمها البلدان المتقدمة، وهيمنة مواطني هذه البلدان في مناصب مهمة سياسياً ومالياً في المنظمة. وهذان العاملان يحددان مسبقاً هيمنة ومصالح الدول المانحة في اتخاذ أي قرارات للأمم المتحدة، باستثناء مسائل اختصاص مجلس الأمن". ووفقا له، فإن هذا الانحياز من جانب واحد للأمم المتحدة هو أساس قدرة المنظمة المحدودة على الاستجابة بشكل موضوعي وحيادي لمشكلات جميع أعضائها.وأضاف الوزير أن العديد من وثائق الأمم المتحدة تم تطويرها من قبل أقلية من الدول لمجرد أن الكثير منها يفتقر إلى الخبرة اللازمة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وزير الخارجية البيلاروسي ينتقد عمل الأمم المتحدة
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أعلن وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي أن الفجوة بين الأمم المتحدة والتنوع المتزايد في العالم آخذة في الاتساع، والمنظمة تفقد طابع المنصة المحايدة.
أدلى الوزير بهذا البيان في رسالة مناشدة إلى جميع زملائه من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حدد فيها مقاربات للقضايا الرئيسية لعمل الأمم المتحدة وسبل إصلاح المنظمة.
وقال: "بيلاروسيا، مثل العديد من البلدان الأخرى، مجبرة على الاعتراف بالفجوة المتنامية بين الأمم المتحدة الحالية والتنوع المتزايد بسرعة في العالم. وإذا كان جوهر ودور الأمم المتحدة في مسائل الحفاظ على السلام والأمن رهينة هيكلها المؤسسي، الذي يتجسد في مجلس الأمن مع حق النقض، فإن التعاون الدولي الفعال للمنظمات في المجالات غير الأمنية الأخرى يعوقه بعض العوامل الأخرى".
وبحسب ماكي، "من بين هذه العوامل، العامل الرئيسي هو خسارة المنظمة للطبيعة التقنية المحايدة لضمان التعاون الدولي بين أعضاء متساوين".
وذكر أن "الأمم المتحدة أصبحت ضحية لحظة أحادية القطب في تاريخ العالم الحديث". وقال: "إن فقدان الحياد يعززه... اعتماد الأمم المتحدة الساحق على أموال المانحين التي تقدمها البلدان المتقدمة، وهيمنة مواطني هذه البلدان في مناصب مهمة سياسياً ومالياً في المنظمة. وهذان العاملان يحددان مسبقاً هيمنة ومصالح الدول المانحة في اتخاذ أي قرارات للأمم المتحدة، باستثناء مسائل اختصاص مجلس الأمن". ووفقا له، فإن هذا الانحياز من جانب واحد للأمم المتحدة هو أساس قدرة المنظمة المحدودة على الاستجابة بشكل موضوعي وحيادي لمشكلات جميع أعضائها.
وأضاف الوزير أن العديد من وثائق الأمم المتحدة تم تطويرها من قبل أقلية من الدول لمجرد أن الكثير منها يفتقر إلى الخبرة اللازمة.