https://sputnikarabic.ae/20220921/وزير-انخفاض-الناتج-المحلي-الإجمالي-لروسيا-قد-يصل-إلى-29-هذا-العام-1068045465.html
وزير: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا قد يصل إلى 2.9% هذا العام
وزير: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا قد يصل إلى 2.9% هذا العام
توقع وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الروسي انخفاضا بنسبة 2.9% مع نهاية العام الحالي. 21.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-21T12:38+0000
2022-09-21T12:38+0000
2022-09-21T12:38+0000
روسيا
اقتصاد
تحسين الدخل
انخفاض
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وقال ريشيتنيكوف خلال ساعة الحكومة في مجلس الفيدرالية، اليوم الأربعاء: "من المتوقع أن يتم تجاوز الحد الأدنى من الانكماش الاقتصادي في الربع الأخير من هذا العام. وبحلول نهاية عام 2022، نتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9%".وتابع: "سيتم دعم الطلب الاستهلاكي من خلال نمو الدخل الحقيقي للمواطنين. وحتى عام 2025، من المتوقع أن تنخفض مستويات البطالة والزيادة المطردة في الأجور الحقيقية ودخل الأعمال. وسيتم تقديم مساهمة إضافية من خلال فهرسة الفوائد الاجتماعية. جنباً إلى جنب مع إنعاش الإقراض، كل هذا سيدعم طلب المستهلكين بشكل كبير".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد, تحسين الدخل, انخفاض
روسيا, اقتصاد, تحسين الدخل, انخفاض
وزير: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا قد يصل إلى 2.9% هذا العام
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توقع وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الروسي انخفاضا بنسبة 2.9% مع نهاية العام الحالي.
وقال ريشيتنيكوف خلال ساعة الحكومة في مجلس الفيدرالية، اليوم الأربعاء: "من المتوقع أن يتم تجاوز الحد الأدنى من الانكماش الاقتصادي في الربع الأخير من هذا العام. وبحلول نهاية عام 2022، نتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9%".
وأضاف: "تستند توقعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى سيناريو استمرار هذا التكيف السريع (للاقتصاد مع الظروف الجديدة) وهو يفترض أن التراجع الاقتصادي في عام 2023 سيكون 0.8%، ويرجع ذلك أساسا إلى التأثير الأساسي المرتفع لـ الربع الأول من عام 2022 وانخفاض صافي الصادرات. في 2024-2025 سينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل متوسط 2.6% بسبب نمو الطلب الاستهلاكي والاستثماري المحلي".
وتابع: "سيتم دعم الطلب الاستهلاكي من خلال نمو الدخل الحقيقي للمواطنين. وحتى عام 2025، من المتوقع أن تنخفض مستويات البطالة والزيادة المطردة في الأجور الحقيقية ودخل الأعمال. وسيتم تقديم مساهمة إضافية من خلال فهرسة الفوائد الاجتماعية. جنباً إلى جنب مع إنعاش الإقراض، كل هذا سيدعم طلب المستهلكين بشكل كبير".